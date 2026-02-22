به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در جلسه شورای معاونان با اشاره به ضعف دستگاههای اجرایی در معرفی عملکرد خود اظهار کرد: اقدامات ارزشمند منابع طبیعی در سالهای اخیر بهدرستی برای افکار عمومی تبیین نشده و این موضوع نیازمند بازنگری در رویکردهای اطلاعرسانی است.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان، اجرای طرحهای مؤثر آبخیزداری با ظرفیت مهار ۳۰۰ میلیون مترمکعب روانآب در منطقه بشاگرد را نمونهای از دستاوردهای شاخص سازمان برشمرد و افزود: این پروژهها نماد توان ملی و ظرفیتهای گسترده منابع طبیعی در خدمت توسعه پایدار کشور است و باید برای تقویت امید اجتماعی و اعتماد عمومی بهخوبی معرفی شوند.
رئیس سازمان منابع طبیعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت مستندسازی دقیق اقدامات و ثبت عملکردها در سامانههای ارزیابی تأکید کرد و گفت: حضور فعال و هدفمند در فرآیند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی، مستلزم ثبت منظم، دقیق و مستند فعالیتها است.
افلاطونی با اشاره به پیشرفتهای حاصل شده در حوزههایی نظیر رفع تداخلات اراضی و اجرای طرحهای درختکاری، خواستار انعکاس آن شد.
وی با اشاره به شعار هفته منابع طبیعی با عنوان «سرمایهگذاری در منابع طبیعی، زمینهساز تولید پایدار» این هفته را فرصتی مغتنم برای تقویت مشارکت مردمی در برنامههای درختکاری و معرفی ظرفیتهای سازمان دانست و بر برنامهریزی دقیق برای بهرهگیری از این مناسبت ملی تأکید کرد.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین از تشکیل شورای راهبردی منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: با دعوت از رؤسای اسبق سازمان، استادان دانشگاه و نمایندگان سازمانهای مردمنهاد، سیاستهای کلان این حوزه مورد بررسی و جمعبندی قرار میگیرد تا مسیر آینده با پشتوانه کارشناسی و اجماع نخبگانی ترسیم شود.
افلاطونی بر ضرورت همافزایی، پیگیری مستمر برنامهها و ارتقای جایگاه منابع طبیعی در سطح ملی تأکید کرد.
