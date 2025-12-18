جارد ایزاکمن رئیس ناسا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، این کارآفرین ۴۲ ساله از طریق پردازش پرداخت‌های آنلاین به ثروت دست یافت و علاقه شخصی زیادی به فضا دارد.

او ریاست بر یک سازمان دولتی آمریکا را در زمان حساسی برعهده خواهد داشت زیرا ناسا با کاهش بودجه و فشارها برای سفر به ماه و رسیدن به مریخ روبرو است.

دولت دونالد ترامپ می‌خواهد مأموریتی سرنشین دار را هرچه سریع‌تر به ماه انجام دهد تا از برنامه‌های فضایی مشابه چین جلو بزند.

ایزاکمن در دومین جلسه تأیید صلاحیت خود در ماه دسامبر، متعهد شد موفقیت برنامه اکتشاف ماه آرتمیس را که در سال ۲۰۱۷، در اولین دوره ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد، تضمین کند. وی در این باره گفت: آمریکا قبل از رقیب بزرگ خود به ماه باز خواهد گشت و ما حضوری پایدار برای درک و تحقق ارزش علمی، اقتصادی و امنیت ملی در سطح ماه ایجاد خواهیم کرد.

با این حال، برنامه آرتمیس ناسا با تأخیرهای متعددی روبرو شده و کارشناسان در ماه سپتامبر هشدار دادند لندر ماه توسعه یافته توسط اسپیس ایکس ممکن است به موقع آماده نشود. ترامپ ابتدا ایزاکمن را پس از پیروزی در انتخابات ۲۰۲۴ رئیس جمهور نامزد کرد، اما نامزدی را در آوریل ۲۰۲۵ پس گرفت و سپس دوباره در ماه نوامبر آن را اعلام کرد.

ایلان ماسک مدیر ارشد اجرایی اسپیس ایکس برای آنکه ایزاکمن به این سمت دست یابد، لابی کرده بود. تغییر تصمیم‌های رئیس جمهور آمریکا درباره نامزدی ایزاکمن نشان دهنده فراز وفرود رابطه ترامپ و ایلان ماسک است.