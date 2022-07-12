به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد علیپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران از مشاهده و مستند سازی جوجه آوری عقاب پرپا برای اولین بار در خراسان رضوی توسط محیط بانان منطقه شکار ممنوع سید مرتضی شهرستان کاشمر خبر داد.

رئیس اداره محیط زیست کاشمر بیان کرد: با پیگیری‌ها و تیز بینی محیط بانان منطقه شکارممنوع سید مرتضی (ع) محل لانه گزینی یک جفت عقاب پرپا شناسایی و از مراحل تخم گذاری و زادآوری آنها تصویر برداری شد.

وی تصریح کرد: این یک رکورد جدید از زاداوری یک گونه ارزشمند از پرندگان شکاری در شمال شرق کشور است.

علیپور اظهار کرد: عقاب پرپا یک پرنده شکاری بانام علمی (Buteo Lagopus )و از خانواده (Buzzards سارگپه ها ) است که همه ساله از اوایل بهار تا اواخر تابستان در این منطقه زندگی می‌کند.

رئیس اداره محیط زیست کاشمر گفت: این پرنده مهاجر، پاییز و زمستان را در عرض‌های جنوبی (سواحل اقیانوس هند و افریقا) می‌گذراند.

وی با بیان اینکه این گونه در ایران به تعداد بسیار اندک در ترکمن صحرا و نواحی جنوب شرقی و جنوب دریای خزر دیده می‌شود افزود: طول این پرنده بین ۵۰ تا ۶۱ سانتیمتر بوده و دم سفید با نوار انتهای دم سیاهرنگ، سرو گردن کمرنگ و زیر بال بسیار کمرنگ است.

علیپور بیان کرد: رژیم غذایی این پرنده شامل خرگوش، جوندگان کوچک و خزندگان و گاهی نیز از پرندگان و حشرات می‌باشد و از گونه‌های کنترل کننده جمعیت آفات کشاورزی بحساب می‌آید.