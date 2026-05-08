۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۹

عینک فروش معروف یاسوجی نقره داغ شد

یاسوج-مدیر کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۸۲ میلیارد ریالی، پلمپ واحد صنفی عینک فروش معروف یاسوجی به دلیل گرانفروشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده واحد صنفی عینک فروش به دلیل تخلف گرانفروشی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: شعبه پس از بررسی محتویات پرونده و نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، متصدی واحد صنفی را به پرداخت ۸۲ میلیارد ریال جریمه نقدی و پلمپ واحد صنفی و نصب پارچه به عنوان متخلف صنفی محکوم کرد.

لقمانی گفت: پس از دریافت گزارشات واصله مردمی در گشت مشترک تعزیرات حکومتی با بازرسان اتاق اصناف مرکز استان گزارش تخلف گرانفروشی تکمیل و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

