۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

جریمه ۱۲ میلیارد ریالی برای برنج‌فروش متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت یک برنج‌فروش متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی به دلیل گرانفروشی هزار و ۳۲۶ کیسه برنج ۱۰ کیلویی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از رسیدگی به پرونده گرانفروشی برنج در استان خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به عرضه هزار و ۳۲۶ کیسه برنج ۱۰ کیلویی با نرخ بالاتر از قیمت مصوب بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: گزارش این تخلف از سوی بازرسان جهاد کشاورزی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی بیان کرد: پرونده در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه با بررسی مستندات موجود و نرخ‌های مصوب، تخلف گرانفروشی را محرز دانست.

لقمانی تصریح کرد: علاوه بر تعطیلی واحد صنفی، متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

    • اسماعیل IR ۱۰:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      علاوه جریمه باید برنج ها هم در حضور مالک به حراج گذاشته می شد تا درس عبرت برای دیگران شود
    • سید IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      خدا خیرتون‌ بده این جریمه چه دردی از سفره من دوا میکنه.... چرا اسمش رو اعلام نمی‌کنید.... چرا برنج رو حراج نکردین.... چرا کسب و کارش را پلمپ نکردین تا همه بدون این کار چه عاقبتی داره....

