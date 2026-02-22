به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی از رسیدگی به پرونده گرانفروشی برنج در استان خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به عرضه هزار و ۳۲۶ کیسه برنج ۱۰ کیلویی با نرخ بالاتر از قیمت مصوب بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد افزود: گزارش این تخلف از سوی بازرسان جهاد کشاورزی تهیه و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی بیان کرد: پرونده در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی کهگیلویه مورد رسیدگی قرار گرفت و شعبه با بررسی مستندات موجود و نرخ‌های مصوب، تخلف گرانفروشی را محرز دانست.

لقمانی تصریح کرد: علاوه بر تعطیلی واحد صنفی، متخلف به پرداخت ۱۲ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: با هرگونه تخلف اقتصادی به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.