علی وفاییمقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای عمرانی و اقتصادی شهرستان چرام اظهار کرد: از صبح پنج شنبه ۱۰۶ طرح در این شهرستان افتتاح و یا کلنگزنی میشود که بخش عمدهای از آنها در حوزههای عمرانی و اقتصادی است.
وی افزود: از این تعداد، ۹۶ طرح افتتاحی و ۸ طرح کلنگزنی است که مجموع اعتبار آنها ۵۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
فرماندار چرام با اشاره به مهمترین طرحهای افتتاحی بیان کرد: اصلاح و بهینهسازی برق روستایی با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان، احداث سایت همراه اول در روستای تمبی با اعتبار ۷.۵ میلیارد تومان، طرح تولید کیسه بدون بافت پلاستیکی یکلایه با اعتبار ۹ میلیارد تومان و همچنین طرح تولید قیر امولسیون از جمله پروژههای مهم افتتاحی است.
وفاییمقدم در ادامه به طرحهای کلنگزنی نیز اشاره کرد و گفت: احداث پارک ولایت شهر چرام با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان از جمله طرحهای مهمی است که عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
وی تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مؤثری در توسعه زیرساختها، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان چرام خواهد داشت.
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