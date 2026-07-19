به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی وفایی صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور اظهار کرد: این طرح نماد عملی وفاق ملی و مشارکت مردم در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی و امنیتی است.

وی افزود: با فعال شدن مساجد، حضور مستمر در محلات و استفاده از ظرفیت معتمدان و مصلحان اجتماعی، بخش قابل توجهی از اختلافات قومی و درگیری‌های گذشته کاهش یافته است.

فرماندار چرام تصریح کرد: معاونت سیاسی فرمانداری به صورت ویژه مسئول پیگیری این طرح شده و نتیجه آن، بهبود محسوس وضعیت امنیتی شهرستان بوده است.

وفایی گفت: براساس آمار ارائه شده، عملکرد شهرستان در اجرای طرح مدیریت محله‌محور نسبت به سه‌ماهه گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

وی تأکید کرد: استمرار حضور مسئولان در میان مردم، مسیر حل بسیاری از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و عمرانی را هموار کرده است.