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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

بازگشایی محور چشمه علی به کلاته رودبار؛سفر معاون وزیر برای افتتاح رسمی

بازگشایی محور چشمه علی به کلاته رودبار؛سفر معاون وزیر برای افتتاح رسمی

دامغان- فرماندار دامغان از بازگشایی آزمایشی محور باند دوم چشمه علی به کلاته رودبار خبر داد و گفت: افتتاحیه رسمی هفته آینده با حضور معاون وزیر راه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح پنجشنبه در بازدید محور باند دوم چشمه علی به کلاته رودبار از بازگشایی آزمایشی آن خبر داد و افزود: این اقدام با رویکرد ارزیابی ایمنی و کیفیت تردد در دستور کار بوده است.

وی این جاده را از محورهای استراتژیک منطقه و کریدور شمال به جنوب خواند و ادامه داد: تکمیل این محور گامی به سوی ایمنی ترددو توسعه زیرساخت های جاده ای دامغان است.

فرماندار دامغان طول این محور را هشت کیلومتر عنوان کرد و توضیح داد: این محور با هدف تسهیل تردد و کاهش تلفات جاده ای از امروز پنجشنبه زیر بار ترافیکی قرار گرفته است.

نوچه ناسار با تاکید به اینکه افتتاح رسمی این محور هفته آینده با حضور معاون وزیر راه خواهد بود، تصریح کرد: حسب دستور استاندار سمنان محور به صورت آزمایشی در اختیار کاربران جاده ای قرار گرفته است.

وی افزود: تحقق این دستاورد گامی به سوی رفع موانع و چالش ها در مسیر پیشرفت و رفاه هر چه بیشتر کاربران جاده ای بوده است.

کد مطلب 6856988

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