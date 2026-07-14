به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی «پروژه صلح آبی» که با حضور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان، دهیاران، آبداران و جمعی از مسئولان در فرمانداری دامغان برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع آب برای مقابله با تنش آبی یک ضرورت است.

وی با تاکید به اینکه رسیدن به هدف فوق نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی است، افزود: به این منظور می توان از دهیاران کمک گرفت.

فرماندار دامغان با بیان اینکه دهیاران و آبداران نزدیک‌ترین افراد به مسائل و مشکلات حوزه آب در روستاها هستند، ادامه داد: این ظرفیت ارزشمند باید در راستای پیشگیری از هدررفت منابع آب، افزایش آگاهی عمومی و مدیریت بهینه مصرف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نوچه ناسار با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با بحران است، تصریح کرد: با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال جوامع محلی می‌توان از بروز بسیاری از تنش‌ها و خسارت‌های ناشی از کم‌آبی جلوگیری کرد.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب تأکید کرد و ادامه داد: اجرای طرح‌هایی همچون «پروژه صلح آبی» می‌تواند زمینه افزایش تاب‌آوری جوامع محلی و حفاظت مؤثرتر از منابع حیاتی آب را فراهم کند.

به گزارش مهر، نشست تخصصی «پروژه صلح آبی» با هدف ارتقای آمادگی جوامع محلی، پیشگیری از سوانح مرتبط با کم‌آبی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مردم به میزبانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان دامغان برگزار شد.