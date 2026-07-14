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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

تنش آبی دامغان با مشارکت محلی مهار می‌شود؛ فرماندار: دهیاران وارد شوند

تنش آبی دامغان با مشارکت محلی مهار می‌شود؛ فرماندار: دهیاران وارد شوند

دامغان- فرماندار دامغان با تأکید بر نقش محوری دهیاران و آبداران در مدیریت منابع آب، اجرای «پروژه صلح آبی» را گامی مؤثر برای افزایش تابآوری جوامع روستایی در برابر کمآبی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه‌ناسار بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی «پروژه صلح آبی» که با حضور مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان، دهیاران، آبداران و جمعی از مسئولان در فرمانداری دامغان برگزار شد، اظهار کرد: مدیریت صحیح منابع آب برای مقابله با تنش آبی یک ضرورت است.

وی با تاکید به اینکه رسیدن به هدف فوق نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محلی است، افزود: به این منظور می توان از دهیاران کمک گرفت.

فرماندار دامغان با بیان اینکه دهیاران و آبداران نزدیک‌ترین افراد به مسائل و مشکلات حوزه آب در روستاها هستند، ادامه داد: این ظرفیت ارزشمند باید در راستای پیشگیری از هدررفت منابع آب، افزایش آگاهی عمومی و مدیریت بهینه مصرف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نوچه ناسار با تأکید بر اینکه پیشگیری همواره کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از مقابله با بحران است، تصریح کرد: با آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت فعال جوامع محلی می‌توان از بروز بسیاری از تنش‌ها و خسارت‌های ناشی از کم‌آبی جلوگیری کرد.

وی همچنین بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای امدادی و تشکل‌های مردمی در اجرای برنامه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب تأکید کرد و ادامه داد: اجرای طرح‌هایی همچون «پروژه صلح آبی» می‌تواند زمینه افزایش تاب‌آوری جوامع محلی و حفاظت مؤثرتر از منابع حیاتی آب را فراهم کند.

به گزارش مهر، نشست تخصصی «پروژه صلح آبی» با هدف ارتقای آمادگی جوامع محلی، پیشگیری از سوانح مرتبط با کم‌آبی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مردم به میزبانی جمعیت هلال‌احمر شهرستان دامغان برگزار شد.

کد مطلب 6887927

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