به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست تخصصی تیمز و پرلز با هدف بررسی جایگاه ایران در آزمون‌های بین‌المللی و ارائه راهکارهایی از جنس اکتساب یا توسعه فناوری برای ارتقای این جایگاه در جهان، با حضور عطااله پورعباسی دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، علیرضا کیامنش استاد روش تحقیق و ارزشیابی دانشگاه خوارزمی و مسعود کبیری مدیر مرکز مطالعات تیمز و پرلز ایران و عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

پور عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین محورهای فعالیت ستاد کمک به ارتقای سرمایه شناختی دانش‌آموزان از مجرای توسعه فناوری‌های کمک یادگیری است، گفت: این فناوری‌ها در عصر هوش مصنوعی از عناصر ضروری توسعه زیست‌بوم آموزشی و تربیتی در کشور است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در بخشی دیگر از اظهاراتش با بیان اینکه توسعه فناوری می‌تواند زمینه نفوذ فناوری را در مناطق کم برخوردار کشور نیز فراهم کند، گفت: توسعه عدالت آموزشی از جمله خروجی‌های توسعه فناوری‌های کمک یادگیری است.

پورعباسی همچنین با ابراز نگرانی از پایین آمدن سن بروز دمانس درکشور، آزمون‌های تیمز و پرلز را دماسنج عملکرد شناختی دانش آموزان دانست و بر حمایت این ستاد از حوزه بازی‌های شناختی، توسعه پلتفرم‌های آموزشی، تولید محصولات آموزشی و توانمندسازی معلمان تاکید کرد.

کبیری دیگر سخنران این نشست نیز با اشاره به نتایج عملکرد دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی و ملی، بر ضرورت توجه به فرهنگ و عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: ما نیازمند طراحی آزمون‌های استاندارد آموزشی هستیم که در پایان دوره ابتدایی رصد شوند و با سنجش‌های دوره‌ای بتوانیم الگوی یادگیری و رشد قابلیت‌های شناختی دانش‌آموزان را شناسایی کنیم.

در این نشست، علیرضا کیامنش نیز با اشاره به پیشینه حضور ایران در این ارزیابی‌ها گفت: ایران از سال ۱۳۷۲ تاکنون در آزمون‌های تیمز و پرلز شرکت داشته و نتایج آن جهت استفاده در نظام آموزشی کشور در دسترس است.