به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این ستاد با هماهنگی و همکاری شرکت صنایع پیشرفته رضوی، یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر و با تجربهای کارآمد در حمایت از توسعه فناوریهای پیشرفته و شکلدهی به زیستبوم نوآوری، از طرحها و محصولات حوزه علوم و فناوریهای شناختی با سطح آمادگی فناوری (TRL) حداقل ۶ تا ۷ در قالب سرمایهگذاری خطرپذیر و اخذ سهام حمایت خواهند کرد.
این فراخوان با هدف توسعه محصولات آماده ورود به بازار، ارتقا توان فناوران داخلی و ایجاد ارزش افزوده در زنجیره فناوریهای شناختی صورت میگیرد.
در این راستا از گروههای توانمند و شرکتهای دانشبنیان که دارای محصولات بالغ و نزدیک به بازار در حوزه فناوریهای عصبی و شناختی هستند، برای جذب سرمایه و مشارکت استراتژیک دعوت به عمل میآورد.
تمرکز این فراخوان بر طرحهایی است که در مراحل نهایی توسعه و آماده برای ورود یا گسترش در بازار هستند.
تحریک فراجمجمه، تحریک داخل جمجمهای، تحریک عمقی، ارگانویید، نوروپروتز، سلول بنیادین، اپتوژنتیک، نوروانفورماتیک، نورومپینگ، دارورسانی، فناوریها / سامانههای هوشمند برای ارزیابی و مقابله با مداخلات شناختی، تابآوری شناختی و رفتاری در جامعه دیجیتال، فناوریهای شناختی در آموزش و یادگیری، توانبخشی و ارتقای عملکرد شناختی، علوم اعصاب شناختی و ابزارهای مرتبط و..... از حوزههای مورد حمایت در فراخوان است.
تیمهای علاقهمند به منظور ارزیابی اولیه و بررسی شرایط احراز برای معرفی به سرمایهگذار میتوانند مستندات خود را تا پانزدهم آذرماه به ایمیل ecosystem@cogc.ir و آدرس @cogc_ecosystem در پیامرسان بله ارسال کنند.
نظر شما