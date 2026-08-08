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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

رسانه‌ها نیازمند حمایت جدی‌تر اقتصادی هستند

رسانه‌ها نیازمند حمایت جدی‌تر اقتصادی هستند

یاسوج- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش خبرنگاران در مطالبه‌گری و صیانت از اعتماد عمومی، خواستار حمایت جدی‌تر از رسانه‌ها و توجه به پیوست رسانه‌ای طرح ها شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان عصر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران که به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، در یاسوج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و به‌ویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: خبرنگاری تنها نوشتن و گفتن خبر نیست، بلکه ایستادن در برابر مشکلات، احقاق حقوق مردم و مطالبه‌گری برای تحقق خواسته‌های جامعه است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران روایتگران اصلی زمانه هستند، افزود: آنچه امروز خبرنگاران ثبت و روایت می‌کنند، در آینده به عنوان بخشی از حافظه جامعه و تاریخ مورد استناد قرار خواهد گرفت؛ بنابراین خبرنگاری مسئولیتی مهم، حساس و سنگین در عرصه اجتماعی و اخلاقی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مسئولیت خبرنگاری با حقیقت و اعتماد مردم پیوند عمیقی دارد و اصحاب رسانه باید در کنار مسئولان، اما با نگاه حرفه‌ای، اخلاق‌مدارانه و مطالبه‌گرانه به مسائل جامعه بپردازند.

وی با اشاره به تعامل میان رسانه‌ها و مدیران گفت: در بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد، ارتباط میان مسئولان و اصحاب رسانه بر مبنای تعامل و رسالت حرفه‌ای شکل گرفته است و طبیعی است که در برخی موارد نیز اختلاف نظرهایی میان مدیران و رسانه‌ها به وجود بیاید.

درخشان ادامه داد: تفاوت نگاه و سلیقه میان خبرنگار و مدیر یک امر طبیعی است و حتی می‌تواند به اصلاح امور کمک کند. آنچه اهمیت دارد این است که این اختلاف دیدگاه‌ها به کینه و کدورت تبدیل نشود و هر دو طرف، مسائل را در چارچوب رسالت حرفه‌ای و واقعیت‌های جامعه دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت گفت‌وگو میان مدیران و رسانه‌ها بیان کرد: بسیاری از نقدهای رسانه‌ای را می‌توان از طریق تعامل، ارائه راهکار و برگزاری نشست‌های مشترک به فرصتی برای رفع موانع تبدیل کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی خبرنگاران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه فاقد شغل و درآمد دولتی هستند و مسائل اقتصادی و معیشتی آنان نیازمند حمایت جدی‌تری است.

وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق صندوق اعتباری هنر، زمینه استفاده هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه از خدمات بیمه‌ای، بیمه تکمیلی و سایر تسهیلات را فراهم کرده است و خبرنگارانی که از بیمه شغلی دیگری برخوردار نیستند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

درخشان با بیان اینکه حمایت از رسانه‌ها نباید صرفاً به موضوع بیمه محدود شود، گفت: در سطح استان نیز باید از ظرفیت‌های مختلف برای حمایت از رسانه‌ها استفاده کرد و مسائل اقتصادی و حرفه‌ای خبرنگاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

وی یکی از مطالبات مهم جامعه رسانه‌ای استان را توجه به «پیوست رسانه‌ای» پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته بارها شاهد بوده‌ایم که برای اجرای یک پروژه ملی، اعتبار قابل توجهی جذب شده، اما به دلیل نبود توجه ساختاری به پیوست رسانه‌ای، اقدامات و خدمات انجام‌شده به خوبی برای جامعه تبیین نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ایشان به دلیل سابقه طولانی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی می‌تواند توجه به پیوست رسانه‌ای پروژه‌ها را به یک الگو در سطح استان تبدیل کند.

وی افزود: این استان از پروژه‌های ملی متعددی برخوردار است و از سفر رئیس‌جمهور گرفته تا طرح‌های مختلف ملی، اعتبارات قابل توجهی برای اجرای پروژه‌ها اختصاص یافته است؛ بنابراین ضروری است در کنار اجرای پروژه‌ها، برای اطلاع‌رسانی و تبیین خدمات و دستاوردهای آنها نیز برنامه‌ریزی شود.

درخشان بیان کرد: توجه به پیوست رسانه‌ای از یک سو می‌تواند بخشی از مشکلات و نیازهای جامعه رسانه‌ای را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر زمینه معرفی بهتر خدمات دولت و اقدامات انجام‌شده در استان را فراهم کند.

وی تأکید کرد: آمادگی لازم برای همکاری رسانه‌ها در این زمینه وجود دارد و می‌توان برای هر پروژه و طرح، ساختار مشخصی برای پیوست رسانه‌ای طراحی و اجرا کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در مراسم روز خبرنگار، از تلاش همه فعالان عرصه رسانه برای روایت مسائل و ظرفیت‌های استان تقدیر کرد.

کد مطلب 6911401

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