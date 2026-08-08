به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان عصر شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران که به مناسبت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار، در یاسوج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه و بهویژه شهید محمود صارمی، اظهار کرد: خبرنگاری تنها نوشتن و گفتن خبر نیست، بلکه ایستادن در برابر مشکلات، احقاق حقوق مردم و مطالبهگری برای تحقق خواستههای جامعه است.
وی با بیان اینکه خبرنگاران روایتگران اصلی زمانه هستند، افزود: آنچه امروز خبرنگاران ثبت و روایت میکنند، در آینده به عنوان بخشی از حافظه جامعه و تاریخ مورد استناد قرار خواهد گرفت؛ بنابراین خبرنگاری مسئولیتی مهم، حساس و سنگین در عرصه اجتماعی و اخلاقی است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مسئولیت خبرنگاری با حقیقت و اعتماد مردم پیوند عمیقی دارد و اصحاب رسانه باید در کنار مسئولان، اما با نگاه حرفهای، اخلاقمدارانه و مطالبهگرانه به مسائل جامعه بپردازند.
وی با اشاره به تعامل میان رسانهها و مدیران گفت: در بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد، ارتباط میان مسئولان و اصحاب رسانه بر مبنای تعامل و رسالت حرفهای شکل گرفته است و طبیعی است که در برخی موارد نیز اختلاف نظرهایی میان مدیران و رسانهها به وجود بیاید.
درخشان ادامه داد: تفاوت نگاه و سلیقه میان خبرنگار و مدیر یک امر طبیعی است و حتی میتواند به اصلاح امور کمک کند. آنچه اهمیت دارد این است که این اختلاف دیدگاهها به کینه و کدورت تبدیل نشود و هر دو طرف، مسائل را در چارچوب رسالت حرفهای و واقعیتهای جامعه دنبال کنند.
وی با تأکید بر ضرورت گفتوگو میان مدیران و رسانهها بیان کرد: بسیاری از نقدهای رسانهای را میتوان از طریق تعامل، ارائه راهکار و برگزاری نشستهای مشترک به فرصتی برای رفع موانع تبدیل کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی خبرنگاران اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اصحاب رسانه فاقد شغل و درآمد دولتی هستند و مسائل اقتصادی و معیشتی آنان نیازمند حمایت جدیتری است.
وی افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق صندوق اعتباری هنر، زمینه استفاده هنرمندان، نویسندگان و اصحاب رسانه از خدمات بیمهای، بیمه تکمیلی و سایر تسهیلات را فراهم کرده است و خبرنگارانی که از بیمه شغلی دیگری برخوردار نیستند میتوانند از این ظرفیت استفاده کنند.
درخشان با بیان اینکه حمایت از رسانهها نباید صرفاً به موضوع بیمه محدود شود، گفت: در سطح استان نیز باید از ظرفیتهای مختلف برای حمایت از رسانهها استفاده کرد و مسائل اقتصادی و حرفهای خبرنگاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
وی یکی از مطالبات مهم جامعه رسانهای استان را توجه به «پیوست رسانهای» پروژهها و طرحهای بزرگ عنوان کرد و گفت: در سالهای گذشته بارها شاهد بودهایم که برای اجرای یک پروژه ملی، اعتبار قابل توجهی جذب شده، اما به دلیل نبود توجه ساختاری به پیوست رسانهای، اقدامات و خدمات انجامشده به خوبی برای جامعه تبیین نشده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ایشان به دلیل سابقه طولانی در حوزه برنامهریزی و بودجهریزی میتواند توجه به پیوست رسانهای پروژهها را به یک الگو در سطح استان تبدیل کند.
وی افزود: این استان از پروژههای ملی متعددی برخوردار است و از سفر رئیسجمهور گرفته تا طرحهای مختلف ملی، اعتبارات قابل توجهی برای اجرای پروژهها اختصاص یافته است؛ بنابراین ضروری است در کنار اجرای پروژهها، برای اطلاعرسانی و تبیین خدمات و دستاوردهای آنها نیز برنامهریزی شود.
درخشان بیان کرد: توجه به پیوست رسانهای از یک سو میتواند بخشی از مشکلات و نیازهای جامعه رسانهای را مورد توجه قرار دهد و از سوی دیگر زمینه معرفی بهتر خدمات دولت و اقدامات انجامشده در استان را فراهم کند.
وی تأکید کرد: آمادگی لازم برای همکاری رسانهها در این زمینه وجود دارد و میتوان برای هر پروژه و طرح، ساختار مشخصی برای پیوست رسانهای طراحی و اجرا کرد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در مراسم روز خبرنگار، از تلاش همه فعالان عرصه رسانه برای روایت مسائل و ظرفیتهای استان تقدیر کرد.
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