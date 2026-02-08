گزارش آب در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص نظام جمع بندی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه بررسی مشکلات آب کشور با حضور رئیس سازمان محیط زیست در کمیسیون زیربنایی و تولیدی کشور برگزار شد.

در ابتدای جلسه آخرین وضعیت آبی کشور مورد بررسی و تاثیر آن بر کاهش یا افزایش مشکلات آب مورد بررسی قرار گرفت.

گزارش کمیسیون زیربنایی در خصوص مشکلات آب کشور، شامل گزارشی از وضع موجود منابع آب کشور و پیشنهاداتی برای افزایش بهره‌وری و مدیریت آب کشور است.

به گفته سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم اجرای سیاست های کلی آب، سیاست های کلی محیط زیست و سیاست های کلی کشاورزی از علل مهم ناترازی منابع آب است.

اصلاح ساختار مدیریت منابع آب کشور، افزایش بهره وری، یکپارچه‌سازی مدیریت منابع آب از موضوعات مهمی بود که در این گزارش مورد تاکید قرار گرفت.

کارشناسان مجمع تشخیص معتقد بودند، تضاد منافع در مدیریت منابع آب یکی از موانع مهم در مدیریت یکپارچه منابع آب کشور است که در این خصوص کمیسیون زیربنایی پیشنهاداتی را در گزارش نهایی به دولت ارائه خواهد داد.

در گزارش نهایی کمیسیون زیربنایی و تولیدی همچنین استفاده از شرکت‌های دانش بنیان و روش‌های نوین مدیریت آب، انتقال جمعیت با توجه به سیاست های دریا محور، مدیریت سیلاب‌ها و استفاده از روش‌های نوین در آبخیزداری و باز چرخانی آب های مصرفی و بستر سازی مشارکت بخش خصوصی در مدیریت منابع آب با بسترسازی های دولتی مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

این گزارش به هیات عالی نظارت برای بحث و بررسی نهایی ارسال خواهد شد و بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر هیات، گزارش نهایی برای مقامات ارشد کشور ارسال و خدمت مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد.