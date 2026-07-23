روح الله امداد که امروز پنجشنبه اول مرداد به مناسبت روز پاکداشت طبیعت توچال با خبرنگار مهر گفتگو می کرد در این مورد گفت: به جهت الگوسازی و فرهنگ سازی برای عموم مردم و علاقمندان به طبیعت، هر سال این برنامه را در دو مقطع زمانی برگزار می کنیم تا با این اقدام نمادین بتوانیم آن را به الگویی همیشگی برای مردم تبدیل کنیم.

وی ادامه داد: حفظ و نگهداشت محیط زیست یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در مورد آن اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود چرا که محیط زیست سرمایه ای گرانبها برای انسان است و باید تلاش کنیم این سرمایه حفظ شود.

روح الله امداد با تاکید بر این که باید اطلاع رسانی در این حوزه بیشتر صورت بگیرد تا مردم با آگاهی بیشتری قدم در طبیعت بگذارند و برای حفظ آن تلاش کنند خاطرنشان کرد: واقعیت این است که طبیعت به ما نیاز ندارد بلکه این ما هستیم که به طبیعت نیاز داریم و باید بتوانیم در حفظ و نگهداری آن سنگ تمام بگذاریم.

مدیرعامل توچال در ادامه گفت: طبیعت سرمایه ای است که ما وظیفه داریم آن را حفظ کنیم و به نسل های آینده هم منتقل کنیم. در این راستا همه مردم به ویژه علاقمندان به طبیعت باید اهتمام لازم را داشته باشند. حتی یک ته سیگار هم باعث تخریب طبیعت می شود و تا شجاع مشخصی بر روی اطرافش تاثیر منفی می گذارد.

وی با تاکید بر این که احتمالا در شهریور هم برنامه ویژه ای برای پاکداشت طبیعت خواهند داشت گفت: معمولا در طول سال سعی می کنیم چنین برنامه هایی داشته باشیم. استقبال مردم هم خوب بوده و امیدوارم در برنامه آینده استقبال بیشتری هم صورت بگیرد و بتوانیم اقدامات موثری انجام دهیم و رسالتی که بر دوشمان گذاشته اند را به نحو شایسته انجام دهیم.