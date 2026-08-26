مسعود بنوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور اظهار کرد: این دوره از رقابتها گرامیداشت «شهدای جنگ رمضان» با حضور ۴۰۰ ورزشکار از استانهای سراسر کشور به میزبانی زنجان برگزار شد و شامگاه دوشنبه با معرفی نفرات برتر در مواد مختلف به کار خود پایان داد.
وی با اشاره به درخشش خیرهکننده ورزشکاران همدانی افزود: امیرمحمد رستمی کاپیتان پرافتخار و جوان تیم استان، با کسب ۲ نشان طلا در مواد ۳۰۰۰ متر آزاد و ۵۰۰۰ متر چهره پرفروغ کاروان همدان بود و امیرعباس اسلامی دیگر دونده مستعد رده جوانان موفق شد در ماده دهگانه مدال برنز این رقابتها را از آن خود کند.
رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان به نتایج رده سنی نوجوانان نیز اشاره کرد و گفت: در ماده پرش ارتفاع محمدفرزین حاصلی پدیده نوظهور استان با ثبت رکورد یک متر و ۹۳ سانتیمتر سومین مدال طلای کاروان همدان را دشت کرد و پارسا خزایی دونده خوشآتیه نوجوان در ماده ۳۰۰۰ متر آزاد با زمان ۹ دقیقه و ۳۶ ثانیه بر سکوی نایبقهرمانی ایستاد و مدال نقره گرفت.
بنوان با بیان اینکه هدایت و سرپرستی تیم استان در این مسابقات بر عهده مرتضی خورشیدی و مصطفی قاسمی بود، تصریح کرد: در پایان رقابتها تیم چهارمحال و بختیاری در رده سنی نوجوانان و تیم زنجان در رده سنی جوانان به مقام قهرمانی دست یافتند.
وی در ادامه با تاکید بر راهبرد هیئت استانی خاطرنشان کرد: از نکات بسیار مهم این مسابقات عملکرد تیم ۲ نفره جوانان استان بود که با ۲ نماینده موفق به کسب ۳ مدال شامل ۲ طلا و یک برنز شد؛ این نتیجه نشان میدهد یکی از سیاستهای اصولی کمیته فنی هیئ، تکیه بر اصل کیفیت به جای کمیت است.
رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان در پایان با تاکید بر اینکه این رقابتها از مهمترین ملاکهای گزینش تیمهای ملی به شمار میرود، یادآور شد: با توجه به نتایج درخشان انفرادی و سیاست هیئت در تربیت نسل جدید احتمال حضور نفرات برگزیده این مسابقات در رقابتهای قهرمانی بزرگسالان کشور در شیراز بسیار بالا است.
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