صدری: ورزشگاه نقش جهان نماد موفق اعتماد دولت به بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صدری پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه نقشجهان اظهاردکرد: این مجموعه بزرگترین مجموعه ورزشی در اختیار بخش غیردولتی و نماد بزرگی از اعتماد دولت به این بخش است.
وی افزود: امیدواریم توانمندیهایی که در این مجموعه قابل مشاهده است، باب مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خواستار افزایش زمان بهرهبرداری بخش خصوصی از این مجموعه شد و عنوان کرد: استخر قهرمانی و پیست دوچرخهسواری این مجموعه که سالها در انتظار بهرهبرداری است میتواند با اعطای اختیارات به استان و همکاری فولاد مبارکه به بهرهبرداری برسد.
نظر شما