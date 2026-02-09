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۲۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۱۸

صدری: ورزشگاه نقش جهان نماد موفق اعتماد دولت به بخش خصوصی است

صدری: ورزشگاه نقش جهان نماد موفق اعتماد دولت به بخش خصوصی است

اصفهان - مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: ورزشگاه نقش‌جهان نماد بزرگی از اعتماد دولت به بخش خصوصی است و می‌تواند راهگشای توسعه این مسیر باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی صدری پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید وزیر ورزش و جوانان از ورزشگاه نقش‌جهان اظهاردکرد: این مجموعه بزرگترین مجموعه ورزشی در اختیار بخش غیردولتی و نماد بزرگی از اعتماد دولت به این بخش است.

وی افزود: امیدواریم توانمندی‌هایی که در این مجموعه قابل مشاهده است، باب مشارکت بخش خصوصی را افزایش دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان خواستار افزایش زمان بهره‌برداری بخش خصوصی از این مجموعه شد و عنوان کرد: استخر قهرمانی و پیست دوچرخه‌سواری این مجموعه که سال‌ها در انتظار بهره‌برداری است می‌تواند با اعطای اختیارات به استان و همکاری فولاد مبارکه به بهره‌برداری برسد.

کد مطلب 6743827

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