رفیعی: راهپیمایی ۲۲ بهمن نمایش اقتدار ملی در برابر تهدیدهای آمریکا است

حجت‌الاسلام و المسلمین حسین رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با تحلیل شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران از دشمنی خود دست برنداشته‌اند و همواره با طراحی سناریوهای مختلف در پی ضربه زدن به استقلال، امنیت و هویت ملی کشور هستند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی به‌دنبال نابودی، ایالات متحده آمریکا به‌دنبال تجزیه و دولت انگلستان در پی تغییر ماهیت انقلاب اسلامی است اما ملت ایران در برابر این سناریوها، همانند گذشته، کارنامه‌ای روشن و قابل دفاع از خود به‌جا گذاشته است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس با اشاره به پیشینه تاریخی این استان تصریح کرد: خوزستان در بیش از یک قرن گذشته، همواره مظهر مقاومت، انسجام و ایستادگی در برابر دشمنان بوده است. در سال ۱۳۵۹ نیز نخستین گروهی که در برابر تجاوز رژیم بعث عراق ایستادند، مردم خوزستان بودند و در دوران دفاع مقدس، شهدای بسیاری از استان‌های مختلف کشور در این سرزمین تقدیم انقلاب اسلامی شد.

وی با استناد به بیانات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: خوزستان نماد مقاومت ملت ایران است؛ استانی که نه‌تنها در دوران جنگ تحمیلی، بلکه در مقاطع مختلف تاریخی‌از جمله مقابله با استعمار و دخالت‌های خارجی، ایستادگی خود را به اثبات رسانده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین رفیعی با اشاره به نقش خوزستان در بحران‌های سال‌های اخیر گفت: در حوادثی همچون شیوع ویروس کرونا و وقوع سیلاب‌ها، این استان در خط مقدم مدیریت بحران قرار داشت و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد که بیانگر ظرفیت بالای اجتماعی و همبستگی مردمی است.

وی با هشدار نسبت به توطئه‌های جدید دشمنان افزود: امروز دشمنان با تمرکز بر ایجاد شکاف‌های قومی، مذهبی و اجتماعی و همچنین تحریک نخبگان و جوانان، به‌دنبال اجرای پروژه‌های بی‌ثبات‌سازی و تجزیه‌طلبی هستند، اما مردمی که ریشه در تاریخ، هویت و باورهای خود دارند، هرگز از اصول و ریشه‌های خویش جدا نخواهند شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین رفیعی تاکید کرد: در شرایطی که آمریکا با تشدید تهدیدهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند فشار حداکثری را احیا کند و هم‌زمان برخی جریان‌های معاند با سوءاستفاده از نارضایتی‌ها به‌دنبال ایجاد اغتشاش و ناامنی هستند، راهپیمایی ۲۲ بهمن به‌عنوان نماد وحدت ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. حضور گسترده مردم در این مراسم، پیام روشنی از انسجام داخلی و بی‌اثر بودن تهدیدهای خارجی مخابره می‌کند.