۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

آغاز تحویل خودروهای طرح فروش بهمن‌ماه ایران‌خودرو؛

پیرمحمدی: ایران‌خودرو، خودروهای مشتریان را ۱۰ تا ۹۰ روزه می‌دهد

فرایند تحویل خودروهای ثبت‌نامی طرح فروش اینترنتی ایران‌خودرو که ۲۶ و ۲۷ بهمن برگزار شد، آغاز شد و بخشی از خودروها در کمتر از یک هفته به خریداران تحویل داده شد.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرایند تحویل خودروهای ثبت‌نامی در طرح فروش اینترنتی گروه صنعتی ایران‌خودرو که روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن‌ماه برگزار شده بود، آغاز شده و روز پنجشنبه طی مراسمی، تعدادی از خودروها ظرف کمتر از یک هفته به خریداران تحویل شد.

این خودروهای تحویلی مربوط به طرح فروش اینترنتی است که روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمن‌ماه برگزار شد. براساس اعلام مدیرعامل ایران‌خودرو، از روز یکشنبه که فروش اینترنتی انجام شد تا روز چهارشنبه، بیش از ۴۵۰۰ دستگاه خودرو در فرایند شماره‌گذاری و تحویل قرار گرفته و مابقی این خودروها نیز تا پایان سال به مشتریان تحویل داده می‌شود.

بر اساس اعلام مدیرعامل ایران‌خودرو، در این مرحله از فروش فوری اینترنتی، ۳۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عرضه شده و تعهد شده است تمامی آن‌ها تا پیش از پایان سال تحویل مشتریان شود.

عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، فروش اینترنتی را اقدامی در راستای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبات مشتریان عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه جدید شرکت، رسیدگی به نارضایتی‌هایی است که طی سال‌های گذشته ایران‌خودرو برای مشتریان ایجاد می‌کرد. این نارضایتی‌ها عمدتا از مسایل کیفی در برخی محصولات و به‌ویژه در فرآیند فروش و تحویل خودرو شکل گرفته بود.

او با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره علل نارضایتی مشتریان، تصریح کرد: بخشی از این نارضایتی‌ها از تأخیر در تحویل خودرو ناشی می‌شد. موضوعی که در برخی موارد به تأخیرهای یک‌ماهه تا بیش از شش ماهه انجامیده و از همان مرحله ثبت‌نام، تجربه مشتری را تحت تأثیر قرار می‌داد.

به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، رویکرد جدید شرکت بر تحویل خودرو در بازه زمانی مشخص و کوتاه متمرکز است. به‌گونه‌ای که در روش تحویل فوری، خودروها کمتر از یک ماه و در فروش فوق‌العاده حداکثر ظرف ۹۰ روز به مشتریان واگذار می‌شوند. براین اساس در چارچوب سیاست جدید، زمان تحویل خودروها بین ۱۰ تا ۹۰ روز تعریف شده است.

وی افزایش تولید و رفع کامل تعهدات قبلی را زمینه‌ساز فروش اینترنتی دانست و افزود برآورد شرکت نشان می‌دهد بخش عمده متقاضیان این طرح، مصرف‌کنندگان واقعی هستند.

با آغاز تحویل‌های چندروزه و برنامه‌ریزی برای واگذاری کامل خودروهای عرضه‌شده تا پایان سال، ایران‌خودرو تلاش دارد هم‌زمان با تثبیت روند تولید، تجربه خرید و تحویل را نیز برای مشتریان بهبود دهد.

