به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرایند تحویل خودروهای ثبتنامی در طرح فروش اینترنتی گروه صنعتی ایرانخودرو که روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمنماه برگزار شده بود، آغاز شده و روز پنجشنبه طی مراسمی، تعدادی از خودروها ظرف کمتر از یک هفته به خریداران تحویل شد.
این خودروهای تحویلی مربوط به طرح فروش اینترنتی است که روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ بهمنماه برگزار شد. براساس اعلام مدیرعامل ایرانخودرو، از روز یکشنبه که فروش اینترنتی انجام شد تا روز چهارشنبه، بیش از ۴۵۰۰ دستگاه خودرو در فرایند شمارهگذاری و تحویل قرار گرفته و مابقی این خودروها نیز تا پایان سال به مشتریان تحویل داده میشود.
بر اساس اعلام مدیرعامل ایرانخودرو، در این مرحله از فروش فوری اینترنتی، ۳۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو عرضه شده و تعهد شده است تمامی آنها تا پیش از پایان سال تحویل مشتریان شود.
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، فروش اینترنتی را اقدامی در راستای تنظیم بازار و پاسخ به مطالبات مشتریان عنوان کرد و گفت: یکی از محورهای اصلی برنامه جدید شرکت، رسیدگی به نارضایتیهایی است که طی سالهای گذشته ایرانخودرو برای مشتریان ایجاد میکرد. این نارضایتیها عمدتا از مسایل کیفی در برخی محصولات و بهویژه در فرآیند فروش و تحویل خودرو شکل گرفته بود.
او با اشاره به بررسیهای انجامشده درباره علل نارضایتی مشتریان، تصریح کرد: بخشی از این نارضایتیها از تأخیر در تحویل خودرو ناشی میشد. موضوعی که در برخی موارد به تأخیرهای یکماهه تا بیش از شش ماهه انجامیده و از همان مرحله ثبتنام، تجربه مشتری را تحت تأثیر قرار میداد.
به گفته مدیرعامل ایرانخودرو، رویکرد جدید شرکت بر تحویل خودرو در بازه زمانی مشخص و کوتاه متمرکز است. بهگونهای که در روش تحویل فوری، خودروها کمتر از یک ماه و در فروش فوقالعاده حداکثر ظرف ۹۰ روز به مشتریان واگذار میشوند. براین اساس در چارچوب سیاست جدید، زمان تحویل خودروها بین ۱۰ تا ۹۰ روز تعریف شده است.
وی افزایش تولید و رفع کامل تعهدات قبلی را زمینهساز فروش اینترنتی دانست و افزود برآورد شرکت نشان میدهد بخش عمده متقاضیان این طرح، مصرفکنندگان واقعی هستند.
با آغاز تحویلهای چندروزه و برنامهریزی برای واگذاری کامل خودروهای عرضهشده تا پایان سال، ایرانخودرو تلاش دارد همزمان با تثبیت روند تولید، تجربه خرید و تحویل را نیز برای مشتریان بهبود دهد.
نظر شما