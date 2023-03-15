به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمودزاده گفت: هر معلمی باید دارای صلاحیت‌های عمومی و دانش تخصصی و حرفه‌ای باشد و بتواند متناسب با کتاب‌های درسی، تدریس کند لذا نیاز است که حتماً آموزش‌های لازم را بگذراند. و به همین منظور بخشنامه «ضوابط علمی (صلاحیت و شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای) و گزینش نیروی انسانی (معلمان، مدیران، مربیان و سایر کارکنان) مدارس و مراکز غیردولتی و توانمندسازی، آموزش و ارتقای آنان» به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: در این راستا دوره‌های مختلف متناسب با ساعت آموزشی با سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هماهنگ شده است تا معلمان مدارس غیردولتی بتوانند از این دوره‌ها استفاده کنند.

محمودزاده با بیان اینکه تمام معلمان مدارس غیردولتی باید در دوره‌های آموزشی دانشگاه فرهنگیان شرکت و کارت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمی را دریافت کنند، افزود: دوره‌های آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بعد از ایام نوروز آغاز می‌شود و تمام معلمان مدارس غیردولتی تحت پوشش این آموزش‌ها قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به نظارت ویژه بر محتواهای آموزشی در مدارس غیردولتی، گفت: تمام محتواهای آموزشی مدارس غیردولتی باید از شاخص‌های نظارت محتوایی عبور کنند و نباید هر جزوه یا کتاب کمک آموزشی وارد مدارس غیردولتی شود که در این راستا هم بخش نظارت سازمان و هم بخش ساماندهی کتب کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و هم سامانه‌ی کنترل کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مکتوب « samanketab.roshd.ir» فعال است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی به موضوع ایمنی ساختمان‌های مدارس غیردولتی اشاره کرد و افزود: در این خصوص کارگروه‌های با سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برگزار شده است و تمام مدارس جدیدالاحداث باید بر اساس استانداردها ساخته شود و همچنین مدارس قبل از سال ۹۸ نیز باید استانداردسازی شود که موارد لازم به مؤسسان اعلام شده است.

وی با اشاره به موضوع شهریه مدارس غیردولتی بیان کرد: شهریه مدارس غیردولتی بر اساس الگوی شهریه ساماندهی شده است و برای سال تحصیلی آینده، رویکردهای فرهنگی و تربیتی را از فوق برنامه به داخل برنامه آوردیم تا به اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نزدیک‌تر شویم.

محمودزاده در پایان ضمن تقدیر و تشکر از اکثریت مدارس غیردولتی که در راستای سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش، و سند راهبردی سازمان، همکاری‌های شایسته و خوبی داشته اند، از اندک مدارس غیردولتی که در خصوص نیروی انسانی، محتواهای آموزشی و غیرآموزشی، شهریه و…، تخلفاتی را دارند، گله کرده و افزود: برخورد قاطع و جدی در حال انجام است و ادامه دار خواهد بود.