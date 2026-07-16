به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی، در نشست بررسی روند احداث ساختمان جدید بخشداری شریف‌آباد، از اختصاص ۱۹ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه خبر داد.

وی که رئیس شورای اداری پاکدشت است، اظهار کرد: ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان و تکریم ارباب‌رجوع از اولویت‌های مدیریت اجرایی شهرستان است و احداث ساختمان جدید بخشداری شریف‌آباد نیز با همین هدف در دستور کار قرار دارد.

قمی افزود: با پیگیری‌های مستمر فرمانداری و بخشداری شریف‌آباد و از محل اعتبارات استانی، مبلغ ۱۹ میلیارد تومان برای تکمیل و احداث ساختمان جدید بخشداری تأمین شده است.

فرماندار پاکدشت بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید کرد و گفت: بخشداری شریف‌آباد باید با نظارت دقیق بر روند اجرا و رعایت استانداردهای فنی و مهندسی، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این مجموعه اداری را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از ساختمان جدید بخشداری، بخش قابل توجهی از نیازهای اداری منطقه و مطالبات مراجعان در حوزه خدمات‌رسانی برطرف خواهد شد.