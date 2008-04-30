بارش باران در اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، اداره کل ‌هواشناسی استان مرکزی در این باره اعلام کرد: بارندگی در استان به دلیل ورود نفوذ یک جبهه هوای کم فشار جنوبی به استان ایجاد شده و به صورت رگبارهای پراکنده ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، بارندگی طی دو روز آینده نیز به استان کشیده و ادامه می یابد و در اکثر شهرستانهای استان بارندگی پراکنده رخ می دهد.

به عقیده کشاورزان، بارش چندین نوبت باران کشت های دیم را از خشکسالی می رهاند.

استان مرکزی در سال زراعی جاری علاوه بر تحمل سرمای شدید سال گذشته که خسارات فراوانی به کشاورزی استان وارد کرد اکنون درگیر خشکسالی ناشی از کم بارانی است.

سرما و کم بارانی سال زراعی جاری بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال به درختان و باغات شهرستان اراک خسارت زده و کشاورزی استان به شدت نیاز به بارندگی های بهاره دارد.