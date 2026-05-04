افت ۱۰۰ دلاری اونس طلا در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهای جهانی طلا در معاملات شامگاهی امروز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با تشدید نوسانات بازارهای مالی عقبنشینی کرد و پس از سقوط تا مرز ۴۵۰۰ دلار، اکنون در محدوده ۴۵۱۵ دلار در هر اونس دادوستد میشود. قیمت طلا در مقایسه با معاملات روز جمعه که در محدوده ۴۶۴۰ دلار قرار داشت، با افتی بیش از ۱۰۰ دلاری بیش از ۲ درصد کاهش یافته است.
در جریان معاملات روز دوشنبه، قیمت طلا حتی تا سطح ۴۵۰۰ دلار در هر اونس نیز پایین آمد که پایینترین سطح آن از اواخر ماه مارس به شمار میرود. این کاهش در شرایطی رخ داده که تشدید تنشها در خاورمیانه نگرانیها درباره افزایش تورم جهانی را تقویت کرده است.
درگیریهای منطقهای که اکنون وارد دهمین هفته خود شده، موجب افزایش شدید قیمت انرژی شده نگرانیها درباره تشدید تورم جهانی را افزایش داده است؛ مسئلهای که میتواند بانکهای مرکزی را به حفظ یا حتی افزایش نرخهای بهره سوق دهد.
افزایش نرخ بهره معمولاً فشار کاهشی بر قیمت طلا وارد میکند، زیرا این فلز گرانبها بازدهی بهرهای ندارد. در همین حال دادههای شورای جهانی طلا نشان میدهد بانکهای مرکزی جهان در سهماهه نخست سال جاری میلادی همچنان به افزایش ذخایر طلای خود ادامه دادهاند.
با وجود این حمایت نهادی، قیمت طلا از زمان آغاز درگیریهای اخیر حدود ۱۳ درصد کاهش یافته و بازار همچنان تحت تأثیر همزمان تنشهای ژئوپلیتیکی، افزایش قیمت انرژی و چشمانداز سیاستهای پولی بانکهای مرکزی قرار دارد.
