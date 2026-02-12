پیروزی بسکتبال زنان استقلال در اولین دیدار

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم رقابت های بسکتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور امروز (پنجشنبه ۲۳ بهمن) با دیدار دو تیم استقلال و قهوه باتسام مشهد در مشهد آغاز شد.

در این دیدار، بازیکنان استقلال موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۷۵ بر ۵۸ شکست دهند. آنها در دو کوارتر نیمه نخست با نتایج ۲۳ بر ۱۸ و ۲۲ بر ۲۰ حریف شان را شکست دادند، نتیجه کوارتر سوم را ۱۲ به ۶ واگذار کردند و در کوارتر پایانی هم ۲۴ بر ۸ صاحب برتری شدند.

پلی آف لیگ برتر بسکتبال بانوان به صورت ۲ از ۳ برگزار می شود. استقلال با برتری در این دیدار، یک گام به مرحله نیمه نهایی نزدیک شد.

در جریان مرحله یک چهارم لیگ بسکتبال زنان، دیدار تیم های آکادمی نیکا با آکادمی سحر و کاسپین با نفت آبادان در جریان است. از ساعت ۱۵ هم دیدار تیم های ستاد ملی گاز و گروه بهمن آغاز می شود.