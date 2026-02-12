رمزگشایی از مثلث طلایی «عرفان،طبیعت،درمان»؛ فرودگاه شاهرود عملیاتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان با حضور وزیر میراث فرهنگی در فرمانداری شاهرود با بیان اینکه شاهرود ظرفیت های فراوانی در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد، تاکید کرد: شاهرودی، ظرفیت گردشگری عرفانی ظرفیت بسیار بالایی در سطح جهان دارد.

وی افزود: علیرغم این ظرفیت های عظیم نه دولت‌ها تاکنون اقدام خوبی در زمینه جذب گردشگر عرفانی از سراسر جهان با شاهرود کردند و نه بخش خصوصی تسهیل‌گری صورت داده است.

امام جمعه شاهرود با اشاره به اینکه اگر ترکیه بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی داشت طور دیگری با آنها رفتار کرده بود، گفت: اگر ترکیه خرقان داشت امروز آن منطقه فرودگاه و هتل چند ستاره هم داشت و می توانست از طریق گردشگری بخشی از اقتصاد کشورش را تامین می کرد.

امینی با بیان اینکه مهمانان ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی هیچ تهدید و خطری برای ما ندارند، تاکید کرد: وجود این دو ظرفیت برای ما یک ظرفیت عظیم است.

وی افزود: در بخش طبیعی هم ما دارای جنگل جهانی ابر و کویر رضا آباد هستیم و این ظرفیت‌ها آنقدر عظیم هستند که می‌توان از آن‌ها در زمینه گردشگری طبیعی هم بهره‌گیری کرد همچنین شاهرود دارای مزیت عظیم گردشگری درمانی است.

امام جمعه شاهرود گفت: اگر فرودگاه بین‌المللی شهرستان عملیاتی شود همه آنچه از بخش خصوصی و دولتی و گردشگری از یک شهرستان می‌خواهیم را می‌توانیم دوباره شکوفا ببینیم و این نیازمند پیگیری موضوع از سوی مسئولان است.