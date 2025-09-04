فرودگاه شاهرود ظرفیت مغفول گردشگری؛ رها کردن گردشگری به نفع کشور نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس امینی صبح پنجشنبه در کارگروه تخصصی گردشگری مذهبی- عرفانی به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری برخوردار است، ابراز داشت: شهر شاهرود در قدیم مجتمع‌هایی مانند مسجد، آب انبار، حسینه حمام و مدرسه داشت اما برخی از آنها به دلیل گذر زمان کاملاً از بین رفته است.

وی به وجود تنوع اقلیمی در شهرستان شاهرود اشاره کرد و گفت: از همین شاهرود به سمت ابر شاید ۱۰ درجه تفاوت احساس می‌شود و از یک سو به سمت کویر خرما و کویر به چشم می‌خورد مجموعه این چنینی در شهرستان جمع شده است.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه امروز دنیا گردشگری را فقط در کلام اقتصادی می بیند، ابراز داشت: این در حالی که گردشگری باید معرفتی، توحیدی و عبرتی باید باشد.

امینی با بیان اینکه افتخار به تخت جمشید و ایوان مدائن و غیره تمام کار در گردشگری نبست، تصریح کرد: امیر المومنین از گردشگری برای تحول بنیادین و معنوی درونی یاد می‌کند گردشگری ما باید با ترکیه و سایر کشورهای اسلامی فرق کند.

وی با تاکید بر اینکه رها کردن گردشگری به نفع کشور نیست، افزود: ما در ایران نفس می کشیم اما یک عده آدم بی ربط از دیر باز دوست دارند تمام خط قرمز را رد کنیم و این غلط و نا به جا است و حتماً باید مقابل آن ایستاد.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه ما باید تعریف خودمان را از گردشگری داشته باشیم، ابراز داشت: نیاد برای رونق گردشگری هضم جهانی شویم به این معنا که به بهانه اقتصاد کلان، فرهنگ و اخلاق زائل شود که این به دنیای ثروت نمی‌ارزد.

امینی با بیان اینکه گردشگری فرهنگ، اعتقاد و معرفت به دنبال بیاورد، تصریح کرد: در این صورت باید از آن استقبال و زمینه آن را فراهم کنیم.

وی افزود: باید مفاخر و ظرفیت‌ها را فقط برای دیگر کشورها معرفی نکنیم این در شرایطی که بسیاری از جوانان با آن بیگانه هستند مفاخری نظیر خواجه نصیر و شیخ بهایی و غیره و امکان ما را نمی‌داند باید خودمان جوانان را آگاه و زمینه را ایجاد کنیم.

امام جمعه شاهرود با بیان اینکه در گردشگری باید موارد علمی، معرفتی و توحید و امنیت آفرینی در آن موج بزند، ابراز داشت: متأسفانه در این موارد کار چندانی انجام نگرفته است.

امینی با بیان اینکه مسئولان در قبال فرودگاه بین المللی شهدای شاهرود کم کاری کردند، تصریح کرد: این ظرفیت چندین ساله که مغفول مانده است.

وی افزود: فرودگاه قالب گردشگری است اگر ترکیه شیخ ابوالحسن خرقانی و بازدید بسطامی را داشت قطعاً این طور با آن برخورد نمی‌شد اگر بخش دولتی نمی‌تواند حداقل شرایط را برای حضور بخش خصوصی تسهیل کنید.

امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه به راحتی می‌توان از این ظرفیت فرودگاه برای گردشگری استفاده کرد، ابراز داشت: اگر این زیر ساخت‌ها فراهم شود اقتصاد هم کنار همه آنها خواهد آمد.