حریق منزل مسکونی در بزرگراه سردار سلیمانی مشهد مهار شد 

آتش پاد دوم حسین صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آتشسوزی ناشی از اتصال سیمکشی برق در یک منزل مسکونی ساعت ۱۶:۴۰ پنجشنبه (۲۳ بهمن) واقع در بزرگراه سردار سلیمانی گزارش شد و بلافاصله آتشنشانان ایستگاه ۹ به محل اعزام شدند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد گفت: همکاران ما با حضور بهموقع و اقدام فوری، موفق شدند حریق ناشی از سیمکشی برق را در کوتاهترین زمان ممکن مهار کرده و از سرایت آن به سایر قسمتهای منزل جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: خوشبختانه این حریق هیچ گونه مصدوم یا محبوسی نداشت.
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