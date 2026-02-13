به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۶، زمان و شرایط ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری سراسر کشور را به این شرح اعلام کرد:

بسمه تعالی

ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر به آگاهی عموم ملت شریف ایران اسلامی می‌رساند، پیرو اطلاعیه شماره ۷ و به استناد تبصره ماده ۶۵ و تبصره ۱ ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستاها و تیره‌های عشایری سراسر کشور می‌بایست، از جمعه ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ تا پنجشنبه ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ جمعاً به مدت ۷ روز (از ساعت ۸ تا ساعت ۱۶)، از طریق پنجره واحد وزارت کشور به درگاه keshvar.moi.ir مراجعه و ضمن تکمیل اطلاعات پرسشنامه اعلام داوطلبی و بارگذاری مدارک مورد نیاز به شرح زیر در مهلت یاد شده، ثبت‌نام خود را نهایی و شناسه ثبت‌نام دریافت کنند.

الف - تکمیل فرم اطلاعات درخواست شده «پرسشنامه اعلام داوطلبی»؛

ب - بارگذاری تصویر کارت یا گواهی پایان‌خدمت وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائم از خدمت برای آقایان؛

ب - بارگذاری تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور؛

ت - گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد.

مستند به ماده ۳۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور، انتخاب‌شوندگان به هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند؛

الف - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

ب - حداقل سن ۲۵ سال تمام؛

ج - اعتقاد به اسلام؛

تبصره - اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند؛

د - التزام عملی به اسلام؛

هـ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه؛

و - ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

ز - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار.

تبصره - کسانی که سابقه یک دوره کامل عضویت اصلی شورا را دارا باشند به شرطی که در همان حوزه انتخابیه نامزد شوند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند؛

ح – دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان؛

تبصره - متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه‌ی کارت مذکور مستثنی می‌باشند؛

ط - داشتن سلامت جسمانی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی و سلامت روانی، حسب مورد با گواهی پزشکی قانونی؛

ملاحظه: داوطلبان خارج از کشور نیز می‌توانند با مراجعه به سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها یا نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تکمیل پرسشنامه اعلام داوطلبی با ارائه مدارک ذیل ثبت‌نام نمایند؛

۱- اصل کارت ملی؛

۲- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)؛

۳- یک قطعه عکس جدید ۴×۳؛

۴- اصل مدرک تحصیلی براساس بند (ز) ماده (۳۷) قانون؛

۵- گواهی تأییدیه استعفاء برای مشمولین ماده (۴۱) قانون؛

۶- گواهی عدم سوءپیشینه که از زمان دریافت آن بیش از سه ماه نگذشته باشد؛

توضیحات:

به استناد ماده ۶۹ آئین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، ملاک ثبت‌نام نهایی از داوطلبان در انتخابات شوراها اخذ شناسه رهگیری است. اخذ رسید برای داوطلبان خارج از کشور بصورت دستی انجام می‌پذیرد.

نکات قابل توجه:

۱- مستند به ماده ۱۰۴ قانون یادشده، هر تیره از عشایر کوچ‌رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم ‌روستا بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا در آن تیره تشکیل‌ می‌گردد.

تبصره- داوطلبان تیره‌های عشایری کشور به هنگام ثبت‌نام می‌بایست حوزه انتخابیه‌ای را برگزینند که در زمان برگزاری انتخابات (۱۴۰۵/۰۲/۱۱) در محل مستقر می‌باشند.

۲- کلیه جانبازان، آزادگان، رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه را دارند و فرزندان شهدا، از یک مقطع تحصیلی بالاتر جهت ثبت‌نام برخوردار می‌گردند.

۳- صدور و یا استفاده از گواهی خلاف واقع، حسب قوانین، موجب پیگیری قضایی علیه صادرکننده و داوطلب استفاده‌کننده خواهد بود.

ستاد انتخابات کشور