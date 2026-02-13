کوهنورد مصدوم در ارتفاعات بیرمی نجات یافت

احمد عبدالهی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشی از سوی مرکز کنترل عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر ترومای مچ پا خانم کوهنورد ۵۸ ساله در ارتفاعات هزار و ۲۰۰ متری بیرمی اعلام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان افزود: بلافاصله تیم های عملیاتی کوهستان به منطقه اعزام شدند .

وی گفت: پس از سه ساعت عملیات فشرده، تیم واکنش سریع و تیم پشتیبان از مرکز عملیاتی شعبه برای تقویت فرایند امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند، که پس از ساعت‌ها پیمایش به مصدوم دسترسی پیدا کردند.

عبدالللهی نژاد افزود: پس از اقدامات اولیه درمانی و تثبیت فیزیکی و انتقال به پایین دست کوه، مصدوم توسط تیم واکنش سریع اعزام و به بیمارستان امام حسین شهر اهرم تحویل داده شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان تنگستان بیان کرد: این عملیات پس از حدود ۹ ساعت بامداد جمعه پایان یافت.