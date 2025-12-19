آیت الله مدرسی: مسئولان پاسخگوی سوالات مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمدکاظم مدرسی ظهر جمعه در نمازجمعه این هفته بخش مرکزی یزد، در سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، دولت را به خروج کامل واردات کالاهای اساسی از حالت انحصاری فراخواند و راهکاری عملیاتی برای تسهیل امور پیشنهاد کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با تأکید بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و تاجران بومی، گفت: هر استان از ظرفیت تجار محلی خود برای تأمین نیازمندی‌های ضروری استفاده کند تا وابستگی به شبکه واردکنندگان متمرکز از بین برود. این اقدام، می‌تواند در شکستن ساختارهای انحصاری مؤثر واقع شود.

آیت‌الله مدرسی با مرور بیانات اخیر مقام معظم رهبری، به تحلیل نقاط قوت جمهوری اسلامی و ضعف‌های دشمن پرداخت و بیان کرد: با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، مردم ایران همواره در عبور از بحران‌ها سرافراز بوده‌اند.

وی، عمق فکری و تحلیل دقیق مردم، انسجام ملی، هویت دینی و ملی، و توانمندی بومی‌سازی را از ذخایر اصلی ملت برشمرد که دشمن درصدد تضعیف آن‌هاست.

خطیب نمازجمعه یزد در ادامه، با ابراز نگرانی از وضعیت بازار، خطاب به مسئولان تاکید کرد: با نمایش کارایی، اطمینان خاطر را به جامعه بازگردانند.

وی ادامه داد: مردم نباید احساس کنند که اقتصاد و بازار رها شده است و اگر اینگونه باشد فقر در جامعه عادی‌سازی خواهد شد، سقوط طبقه متوسط جامعه به سوی فقر، افزایش نارضایتی‌های پنهان و پیدا، اقتصاد غیررسمی برای خانواده‌ها، بی‌اعتمادی به آمار رسمی تعارضات زیادی را ایجاد می‌کند و مسئولان باید پاسخگوی سوالات مردم باشند.

آیت‌الله مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به بارش‌های اخیر و لزوم ادای شکرگزاری، رعایت اصول اخلاقی در شرایط فعلی جامعه را یادآور و گفت: برگزاری محافل تجملاتی در شب یلدا با توجه به شرایط اقتصادی کنونی نامناسب است و موازین اخلاقی باید رعایت شود.