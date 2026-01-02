به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری ظهر جمعه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته دارالعباده یزد با اشاره به ضرورت حفظ تقوای الهی، دشمنان ملت ایران را به تلاش برای دور ساختن مردم از آموزه‌های اسلام، قرآن و ولایت متهم کرد و خواستار همت بیشتر دولت برای مقابله با این نقشه‌ها شد.

امام جمعه یزد با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای تضعیف باورهای دینی مردم گفت: دشمنان دریافته‌اند که مقاومت ملت ایران ریشه در ایمان و اقتدا به اهل بیت (ع) دارد؛ از همین رو می‌کوشند جامعه را از اسلام، قرآن و ولایت جدا سازند تا به مقاصد خود برسند.

وی با بیان اینکه امروز برخی به امید حل مشکلات مادی به دشمنان پناه می‌برند، تصریح کرد: این اقدام هیچ سودی نخواهد داشت و تنها وابستگی و ذلت به بار می‌آورد.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: جمهوری اسلامی ایران بر پایه دین و تبعیت از فرمان الهی شکل گرفته و به همین سبب، دشمنان فراوانی دارد؛ زیرا این نظام دست نیاز به غیر خدا دراز نمی‌کند و تنها او را حاکم می‌داند.

آیت‌الله ناصری با بیان اینکه انتخاب امروز انسان میان مقاومت و تسلیم است، گفت: راه خداوند، راه استقامت و هدایت است، در حالی‌که دشمنان مردم را به مسیر گمراهی و پیروی از خواسته‌های خود می‌کشانند.

وی از اعتماد برخی جریان‌ها به قدرت‌های غربی ابراز تأسف کرد و افزود: در حالی‌که این قدرت‌ها با ملت‌های اسلامی رفتاری خصمانه دارند، برخی هنوز سخن از اعتماد و همکاری با آنان می‌زنند.

امام جمعه یزد تأکید کرد: ملت ایران باید با صبر، استقامت و امید به خدا در مسیر پیشرفت و عزت گام بردارد و فریب سخنان دشمنان را نخورد؛ زیرا آنان هرگز خیرخواه این ملت نبوده‌اند

وی ضمن توصیه به مسئولان برای تلاش مضاعف در خدمت به مردم گفت: دولت باید با جدیت و روحیه جهادی، اختلافات و جناح‌بازی‌ها را کنار بگذارد و با توکل بر خداوند، نقشه‌های دشمنان را خنثی سازد.

در بخش پایانی خطبه‌ها، آیت‌الله ناصری با اشاره به فضیلت اعتکاف، این ایام را فرصتی برای پیوند با خالق و جبران گذشته دانست و از معتکفان خواست در دعاهای خود حفظ اسلام، دفع توطئه دشمنان، عزت ایران اسلامی و فرج حضرت ولی‌عصر (عج) را مد نظر قرار دهند.