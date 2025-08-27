ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف ایجاد مرکز روستا بازار در سرپل ذهاب اظهار داشت: روستابازار سرپلذهاب بهمنظور خدمترسانی مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه راهاندازی شده و زمینه دسترسی آنان به ماشینآلات، ادوات و نهادههای کشاورزی را با قیمت مناسب و حتی کمتر از نرخ بازار فراهم میسازد.
وی افزود: یکی از مهمترین کارکردهای این روستابازار، تسهیل تأمین نیازهای تولیدکنندگان و کاهش هزینههای آنان در شرایط اقتصادی فعلی است، بهگونهای که کشاورزان بتوانند بدون دغدغه به فعالیتهای تولیدی خود ادامه دهند.
مدیر تعاون روستایی استان در ادامه از برنامههای توسعهای دیگر در این حوزه خبر داد و گفت: فاز دوم روستابازار شهرستان اسلامآباد غرب با محوریت عرضه ماشینآلات، ادوات و نهادههای کشاورزی و همچنین فاز دوم روستابازار شهرستان سنقر با تمرکز بر عرضه محصولات کشاورزی، کالاهای اساسی و تولیدات روستایی نیز در ایام هفته دولت به بهرهبرداری میرسند.
صفایی با تأکید بر اینکه راهاندازی روستابازارها در نقاط مختلف استان با جدیت دنبال میشود، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از ایجاد این مراکز، حمایت از تولیدات روستاها، تقویت اقتصاد روستایی و حذف واسطهها از فرآیند تولید تا عرضه محصولات است تا هم تولیدکننده و هم مصرفکننده بهطور مستقیم از مزایای آن بهرهمند شوند.
وی تصریح کرد: احداث، توسعه و تجهیز روستابازارها یکی از اولویتهای مهم تعاون روستایی استان کرمانشاه است و این روند در آینده نیز با برنامهریزی دقیق و حمایت جدی ادامه خواهد یافت.
کرمانشاه- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با اشاره به افتتاح روستابازار شهرستان سرپلذهاب در هفته دولت، گفت: این روستابازار گامی نو در جهت حمایت از کشاورزان برداشته است.
ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهداف ایجاد مرکز روستا بازار در سرپل ذهاب اظهار داشت: روستابازار سرپلذهاب بهمنظور خدمترسانی مستقیم به کشاورزان و تولیدکنندگان منطقه راهاندازی شده و زمینه دسترسی آنان به ماشینآلات، ادوات و نهادههای کشاورزی را با قیمت مناسب و حتی کمتر از نرخ بازار فراهم میسازد.
نظر شما