به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس با اشاره به آغاز بررسی لایحه بودجه، اظهار کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، برای روند بررسی بودجه در صحن مجلس، باید الان رأی‌گیری انجام شود.

وی افزود: برای اینکه جلسات مجلس در سه شیفت برگزار شود، باید رأی‌گیری کنیم. شیفت نخست از ساعت ۷:۴۵ دقیقه صبح آغاز شده و تا پیش از ظهر ادامه دارد. پس از آن، از ساعت ۱۲ تنفس خواهیم داشت و رأس ساعت ۱۳:۴۵ دقیقه، شیفت بعدازظهر آغاز می‌شود که تا ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه ادامه خواهد داشت.

قالیباف ادامه داد: پس از یک ساعت استراحت و اقامه نماز مغرب و عشاء، شیفت سوم جلسات از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه آغاز و تا ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه پیگیری خواهد شد. این موارد پیش‌تر اعلام شده بود، اما مجدداً برای اطلاع نمایندگان اعلام می‌شود.

در نهایت، نمایندگان مجلس با برگزاری جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن مجلس در سه شیفت کاری صبح، عصر و شب با ۱۳۱ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۲۴ رأی ماخوذه موافقت کردند.