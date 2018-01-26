آغاز بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس از ۸ بهمن

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور در صحن مجلس از روز یکشنبه ۸ بهمن ماه خبر داد و اظهار داشت: در روز یکشنبه ابتدا برای کلیات لایحه بودجه بحث و بررسی شده و برای آن رأی گیری می شود و پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات بودجه شامل بخش های درآمدی و هزینه ای خواهیم شد.

وی درباره تعداد جلسات روزانه بررسی لایحه بودجه تصریح کرد: برنامه ریزی ما فعلاً این است که جلسات در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار شود؛ با این توضیح که جلسات شیفت صبح الزامی است و همه روزه برگزار می شود و برای جلسه شیفت عصر نیز از نمایندگان رأی گیری به عمل می آید.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که با احتساب روزهای پنج شنبه، حداقل ۱۰ روز کاری و در دو نوبت صبح و عصر بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس به طول بینجامد.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته تشکیل جلسات در روزهای پنج شنبه بستگی به موافقت نمایندگان دارد.

وی با بیان اینکه در صورت لزوم و کمبود وقت، در روزهای آخر بررسی لایحه بودجه در سه نوبت صبح، بعدازظهر و شب انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: بررسی لایحه بودجه سال آینده احتمالا تا ۲۲ بهمن به پایان خواهد رسید.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به رأی ناپلئونی کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، آیا احتمال رد کلیات آن در صحن مجلس وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: نمی توانیم در این رابطه به صراحت پیش بینی کنیم، چون فضای مجلس نسبت به این موضوع مشخص نیست.