پویش اهدای خون فرهنگیان در البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید علیزاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز با حضور فعال در طرح اهدای خون، مراتب تعهد خود به سلامت جامعه را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: اهدای خون، اهدای زندگی است و کارکنان شریف آموزش و پرورش این استان با شعار محوری «اهدا خون اهدا زندگی» بار دیگر نشان دادند که در کنار رسالت اصلی خود یعنی تعلیم و تربیت، همواره یاری‌رسان اقشار نیازمند جامعه خواهند بود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز خاطرنشان کرد: این عملیات جمع‌آوری خون با همکاری و هماهنگی کامل با سازمان انتقال خون استان و با استقرار تیم تخصصی سیار خون‌گیری در محل نمازخانه اداره کل انجام پذیرفت.

وی مطرح کرد: هدف از این حرکت معنوی، نه تنها کمک مستقیم به ذخایر خونی استان است، بلکه الگوسازی برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها در راستای ترویج این امر حیاتی محسوب می‌شود.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش فرهنگیان در نهادینه کردن فرهنگ اهدای آگاهانه خون و فرآورده‌های خونی تأکید کرد و گفت: از تمامی فرهنگیان انتظار داریم تا گام‌های آموزشی و فرهنگی مؤثری در این زمینه بردارند.

وی ادامه داد: برنامه‌هایی چون بازدیدهای برنامه‌ریزی شده دانش‌آموزان از پایگاه‌های انتقال خون، از جمله اقدامات مهمی است که در دستور کار قرار دارد و می‌تواند در ارتقای سطح فرهنگ اهدای خون در جامعه نقش بسزایی ایفا کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در پایان تأکید کرد: آشناسازی کودکان و نوجوانان با فواید اهدای خون باید از اولویت‌های فعالیت‌های پرورشی مدارس باشد.