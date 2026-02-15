بحران جدید در ارتش صهیونیستی؛ یک سوم ارتش دوتابعیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت طی روزهای اخیر از جدیدترین بحران برای ارتش رژیم صهیونیستی پرده برداشت و اطلاعات رسمی و مفصلی را درباره تعداد نظامیان دارای تابعیت دوگانه در ارتش فاش کرد.

این داده‌ها نشان می‌دهد که 50,632 نظامی ارتش، علاوه بر تابعیت اسرائیلی، تابعیت‌های دیگری نیز دارند که از این تعداد، 12,135 نفر تابعیت آمریکایی، 6,100 نفر تابعیت فرانسوی و بیش از 5,000 نفر تابعیت روسی دارند. علاوه بر این، هزاران نظامی از آلمان، اوکراین، انگلیس، کانادا و کشورهای آمریکای لاتین و همچنین تعداد محدودی از تابعیت‌های عربی نیز در ارتش رژیم صهیونیستی حضور دارند. همچنین، 4,440 نظامی صهیونیست دارای دو تابعیت خارجی و تقریباً 162 نفر دارای سه تابعیت یا بیشتر هستند.

نضال ابوزید، کارشناس نظامی، در تحلیلی در الجزیره گفت که این آمار نشان‌دهنده فرسایش شدید در صفوف ارتش اسرائیل است که آن را وادار کرده تا به شدت به نیروهای دوتابعیتی تکیه کند.

وی افزود که نسبت این نظامیان در میان نیروهای ثابت به حدود یک سوم می‌رسد که بحران وفاداری در ارتش اسرائیل را تعمیق می کند.

ابو زید اشاره کرد که ارتش رژیم صهیونیستی عمدتاً به نیروهای ذخیره و نیروهای ثابت خود متکی است و این آمار نشان‌دهنده محدودیت توانایی‌های انسانی آن است که آن را مجبور به استخدام نظامیان دوتابعیتی و استفاده از تاکتیک‌های جنگ چریکی و عملیات‌های گزینشی با پشتیبانی پهپادها و نیروهای ویژه، به جای عملیات‌ زمینی کرده است.

این کارشناس نظامی توضیح داد که افشای این داده‌های رسمی نشان‌دهنده اعتراف ارتش اسرائیل به میزان فرسایش ارتش است که البته انتشار چنین اخباری پیش از این ممنوع بود.

ابوزید اشاره کرد که اتکا به سربازان دوتابعیتی و حتی استفاده از «شبه‌نظامیان خائن» در غزه، نتیجه عدم توانایی ارتش در بازگشت به عملیات‌های نظامی زمینی است. وی تأکید کرد که این موضوع نشان ‌دهنده بحران نیروی انسانی است که ارتش اسرائیل در حال حاضر با آن روبرو است و میزان فشارهایی را که فرماندهان ارتش در عملیات‌های فعلی و آینده با آن مواجه هستند، را نشان می‌دهد.