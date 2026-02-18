  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

۲۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه ورزش استان بوشهر واریز شد

۲۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه ورزش استان بوشهر واریز شد

بوشهر- مدیرکل اداره امور مالیاتی استان بوشهر از واریز ۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال از محل مالیات به بخش ورزش استان از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین پور چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه ورزش، اقدامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و حمایت از نسل جوان استان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، مبلغ ۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال در چارچوب قوانین و مقررات به بخش ورزش استان اختصاص یافته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۵۷ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت سهم مالیات در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با تأکید بر نقش مالیات در پیشبرد برنامه‌های عمومی تصریح کرد: هرچه مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات افزایش یابد، امکان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌هایی نظیر ورزش، آموزش، سلامت و زیرساخت‌های عمومی نیز بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی و حمایت از فعالیت‌های ورزشی، نه‌تنها به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی استان نیز نقش مؤثری دارد.

حسین‌پور ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری مؤدیان و اجرای سیاست‌های هوشمند مالیاتی، روند حمایت از حوزه ورزش و سایر بخش‌های عمومی در استان بوشهر تداوم یابد.

کد خبر 6753419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

