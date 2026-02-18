۲۳۰۰ میلیارد ریال برای توسعه ورزش استان بوشهر واریز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین پور چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هدایت بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه ورزش، اقدامی مهم در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی، افزایش نشاط اجتماعی و حمایت از نسل جوان استان است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان دی‌ماه، مبلغ ۲ هزار و ۳۳۴ میلیارد ریال در چارچوب قوانین و مقررات به بخش ورزش استان اختصاص یافته که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۵۷ درصدی را نشان می‌دهد و بیانگر تقویت سهم مالیات در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان است.

مدیرکل امور مالیاتی استان بوشهر با تأکید بر نقش مالیات در پیشبرد برنامه‌های عمومی تصریح کرد: هرچه مشارکت مؤدیان در پرداخت مالیات افزایش یابد، امکان سرمایه‌گذاری دولت در حوزه‌هایی نظیر ورزش، آموزش، سلامت و زیرساخت‌های عمومی نیز بیشتر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای ورزشی و حمایت از فعالیت‌های ورزشی، نه‌تنها به ارتقای سلامت جامعه کمک می‌کند، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت سرمایه انسانی استان نیز نقش مؤثری دارد.

حسین‌پور ابراز امیدواری کرد: با استمرار همکاری مؤدیان و اجرای سیاست‌های هوشمند مالیاتی، روند حمایت از حوزه ورزش و سایر بخش‌های عمومی در استان بوشهر تداوم یابد.