به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست هماندیشی اعضای ستاد خبری سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم با تأکید بر رسالت سنگین فعالان رسانهای در حوزه قرآن گفت: تلاش و مجاهدت خبرنگاران در رویدادهای فرهنگی، هنری و رسانهای همواره قابل تقدیر است، اما هنگامی که سخن از قرآن به میان میآید، مسئولیت ما دوچندان و سنگینتر میشود.
وی با اشاره به برخی جسارتها به ساحت قرآن کریم در برخی نقاط کشور اظهار داشت: مشابه چنین بیحرمتیهایی را در تاریخ ایران سراغ نداریم مگر در زمان هجوم مغولها؛ زمانی که علاوه بر تخریب مساجد، قرآنها را جداگانه جمعآوری و به آتش کشیدند. متاسفانه روزهای سخت و تلخی را پشت سر گذاشتیم، اما راه برونرفت از این شرایط، معرفی هرچه بهتر و عمیقتر معارف بلند و زیبای قرآن کریم است.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: کسانی که با قرآن مقابله میکنند یا دچار «جهالت» هستند که ریشه در نادانی دارد، یا گرفتار «جاهلیت»اند که از نوعی بیماری و تعصب نشأت میگیرد؛ چهبسا فردی تحصیلکرده باشد اما غرور و تعصب اجازه درک حقیقت را به او ندهد. با این حال قرآن هدیه الهی و معجزه جاودان است و این تحرکات آسیبی به آن نمیزند؛ همانند کسی که خاک به سوی آفتاب پرتاب میکند و این خاک به خود او بازمیگردد.
ارباب سلیمانی با استناد به آیه شریفه «اِنّا نَحنُ نَزَّلنا الذِّکرَ و اِنّا لَهُ لَحافِظون» تصریح کرد: خداوند خود حافظ قرآن است و حتی اگر ما کوتاهی کنیم، این کتاب آسمانی مسیر خود را ادامه خواهد داد؛ اما چه بهتر که ما نیز در این مسیر سهم خود را ایفا کرده و در غبارروبی و معرفی شایسته آن تلاش کنیم. وی با یادآوری کوتاه بودن فرصتهای زندگی و ضرورت بهرهگیری از موقعیتهای پیشرو، بر اهمیت برگزاری نمایشگاه قرآن تأکید کرد و گفت: این فرصت ممکن است تکرار نشود؛ بنابراین باید با نیت خالص و عزمی جدی وارد میدان شویم. دشمن درصدد اثرگذاری و ایجاد لطمه است و ما نباید اجازه دهیم این لطمات مؤثر واقع شود. برنامهریزی صحیح، هدفمندی و حضور فعال در صحنه از راهکارهای اساسی در این زمینه است.
معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سیوسومین نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم را یکی از نمادهای حضور فعالان قرآنی کشور دانست و خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر تهران، ۲۴ استان نیز میزبان نمایشگاههای قرآن هستند؛ بهگونهای که افتتاحیه نمایشگاه خراسان رضوی امروز برگزار شده و سایر استانها نیز در ماه شعبان و ماه مبارک رمضان برنامههای خود را برگزار خواهند کرد. این موج گسترده میتواند بخشی از دین ما را نسبت به این کتاب ارزشمند ادا کند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت انسجام، تقسیم کار روشن و هماهنگی رسانهای میان فعالان ستاد خبری گفت: باید مشخص باشد در حوزه صدا و سیما، خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی چه اقداماتی انجام میشود. همانند یک تیم فوتبال که هر بازیکن نقش مشخصی دارد و برای ارتقای تیم تلاش میکند، فعالان رسانهای نیز باید با حرکتی هماهنگ در این مسیر گام بردارند.
