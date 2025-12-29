به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی در حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی رئیس مرکز عالی قرآن و عترت را به عنوان رئیس سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم منصوب کرد.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حجت‌الاسلام حمیدرضا ارباب سلیمانی آمده است:

"نظر به تجربه و دانش جناب‌عالی در حوزه فرهنگ و هنر دینی به عنوان «رئیس شورای سیاست‌گذاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم» منصوب می‌شوید.

امیدوارم با درایت و تدبیر دست‌اندرکاران برپایی این رویداد قرآنی، فرصتی برای تبیین خدمات اصحاب فرهنگ و هنر و دولت به ساحت قرآن کریم فراهم شود.

همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه دیگری آیت لله محسن قمی معاون ارتباطات بین‌المللی دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، حجت الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی ایمانی‌پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سیدعلی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»، علیرضا زاکانی شهردار تهران، حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ، حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، احمد مسجدجامعی، محمدعلی خواجه پیری، محمدرضا پورمعین و مریم حاجی عبدالباقی را به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم منصوب کرد.

در متن این احکام نیز آمده است:

"نظر به سوابق و تجارب ارزنده شما و همچنین اهمیت بحث سیاست‌گذاری مطلوب و اثربخش برای برگزاری باشکوه و پررونق نمایشگاه قرآن کریم، به موجب این حکم، به عنوان «عضو شورای سیاستگذاری سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل با نخبگان و کارشناسان این حوزه و با مشارکت مؤثر خود موجبات ارتقا و اثربخشی بیشتر این رویداد مهم قرآنی را فراهم نمایید."