۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

گاز مناطقی از فردیس و شهرک صنعتی اشتهارد فردا قطع می‌شود

کرج- شرکت گاز استان البرز از قطعی گاز در محدوده فردیس و شهرک صنعتی اشتهارد در تاریخ سوم اسفند ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،شرکت گاز استان البرز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد:به‌دلیل انجام عملیات فنی و تعمیرات شبکه، گاز برخی مناطق فردیس و شهرک صنعتی اشتهارد فردا یکشنبه سوم اسفندماه به‌صورت موقت قطع خواهد شد.

این مناطق عبارتند از : فردیس (فرشچی جنوبی و بوستان‌های ۳ و ۴) که از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ عصر با قطع گاز مواجه خواهند بود.

همچنین بنا بر این اطلاعیه، شهرک صنعتی اشتهارد شامل بلوک‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ و واحدهای اداری، تجاری و ورودی شهرک از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب دچار قطعی گاز می‌شود.

شرکت گاز استان البرز در ادامه این اطلاعیه از شهروندان و صاحبان واحدهای صنعتی درخواست کرد که در مدت زمان اعلام‌شده، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری کنند.

کد خبر 6755141

