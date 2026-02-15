به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در واقع یک کتاب کاغذی نیست. بلکه یک کوله پشتی مجهز برای روزهای بحران و جنگ است. حالا که در تاریخ کشور ما علاوه بر دفاع مقدس، دفاع ۱۲ روزه هم می‌درخشد و روزبه‌روز تهدید مستکبرین عالم بر ملت و کشور عزیز ما گسترده می‌شود، دیگر همه متوجه اهمیت چنین کتاب‌هایی هستند.

در این کتاب که برای والدین آگاه و به ویژه مادران نوشته شده است، راهبردهایی آمده است که در شرایط بحران مثل یک جعبه ابزار کاربردی قرار است راهگشا باشد. راهبردهایی مثل اینکه چطور به بچه‌ها توضیح بدهیم در شرایط جنگی باید تغییری در سبک زندگی مان داشته باشیم؟ با نوجوان‌ها چطور حرف بزنیم؟ بحران در ذهن خود ما چقدر پررنگ است و چطور قرار است به بچه‌ها منتقل نشود؟ ایمن سازی محیط کودکان باید به چه شکل باشد؟ این سوال‌ها و یک عالمه نکات مفید دیگر در این کتاب آورده شده که صرفا یک تئوری نیست.

نویسنده در مقدمه کتاب به «افنان» اشاره کرده است. بانویی لبنانی که بعنوان مرجع با نویسنده کتاب در ارتباط بوده است و در همین جلسات مشاوره بوده که کلیدهایی از رفتار درست با جنگ، در ذهن نویسنده شکل گرفته و با کمک افنان به یک کوله پشتی آرامش رسیده‌اند. کوله‌ای که واقعا می‌توانید روی دوشتان بیندازید و خیالتان راحت باشد که الفبای آرامش در بحران را بلدید و با هرصدای بلندی دست و پایتان را گم نمی‌کنید.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:

اگر بعد از بحران کلافه‌اید، دست و دلتان به کاری نمی‌رود، احساس افسردگی و ناکارآمدی دارید، مثل قبل کار نمی‌کنید، زیاد می‌خوابید یا برای شما سخت است که به کیفیت قبل برای بچه‌ها وقت بگذارید و... خیلی از این موارد می‌تواند پاسخ‌های طبیعی شرایط فشار و تنش باشد...

کتاب «کوله‌پشتی آرامش» به قلم محبوبه جاوید و نجمه راستی کردار در ۱۹۱ صفحه و با قیمت ۳۲۰ هزارتومان توسط انتشارات کتاب جمکران روانه بازار نشر شده است.

برای تهیه این اثر می‌توانید به کتابفروشی‌های سراسر کشور یا سایت کتاب جمکران به آدرس http://www.ketabejamkaran.ir مراجعه نمایید.