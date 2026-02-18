به گزارش خبرنگار مهر، برهان صلواتی صبح چهارشنبه در چهارمین سمینار هماندیشی انجمنهای صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان اظهار کرد: افزایش بازرسیهای میدانی و توسعه آموزشهای ایمنی از مهمترین عوامل کاهش حوادث کار در سال جاری بوده است.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۴ بازرس کار بیش از هشت هزار بازرسی دورهای و موردی از واحدهای کارگری، کارخانجات، پروژههای ساختمانی و مشاغل پرخطر انجام دادهاند تا صیانت از نیروی کار و رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردی بهصورت جدی دنبال شود.
۲۰ هزار نفرساعت آموزش ایمنی
صلواتی ادامه داد: طی سال جاری بیش از ۲۰ هزار نفرساعت آموزش تخصصی برای کارگران و کارفرمایان برگزار شده که نتیجه آن کاهش محسوس حوادث کارگری، بهویژه در بخش ساختمان، بوده است.
مدیرکل کار کردستان همچنین تقویت تشکلهای کارگری، پیگیری موضوع بیمه، مسکن و مطالبات قانونی کارگران را از اولویتهای اصلی این اداره کل عنوان کرد و گفت: افزایش سهمیههای بیمهای و ساماندهی متقاضیان واقعی در دستور کار قرار دارد.
صلواتی از کاهش ۴۰ درصدی حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان خبر داد و گفت: تعداد حادثهدیدگان این حوزه از ۲۰۰ نفر در سال گذشته به ۱۲۰ نفر در سال جاری رسیده است.
در این نشست نمایندگان کارگران استان نیز مسائل و دغدغههای خود از جمله تورم، پایین بودن دستمزدها، مشکلات بیمهای، سهم ۲۵ درصدی عوارض شهرداری و ضرورت حمایت وزارتخانه از طرحهای مسکن کارگری را مطرح کردند.
