به گزارش خبرنگار مهر، موضوع «فروش» و «نحوه فروش» محصولات موسیقایی در کشورمان همواره یکی از مسیرهای پرچالش و دارای فراز و نشیب فراوانی بوده که فعالان این عرصه همواره با آن روبه‌رو بوده اند و راهی را تجربه می کنند که امروزشان با دیروزشان دارای تفاوت های زیادی است. مسیری که به خودی خود سبب شده تا فرآیند فروش و عرضه محصولات موسیقایی در قالب آلبوم و تک آهنگ در مدار بی ثباتی قرار بگیرد و تهیه کنندگان و ناشران این عرصه با روند ثابتی در این زمینه روبه‌رو نباشند.

چارچوبی که آسیب شناسی آن امری ضروری است و می بایست در یک پروسه زمانی مناسب ضمن بررسی و کنکاش ابعاد مختلف نظام اقتصادی موسیقی ایران براساس آنچه در بازارهای جهانی و داخلی این حوزه اتفاق می افتد، با آرای صاحب نظران و فعالان این عرصه در جهت بهبود اوضاع مواجه شود. راهی پرچالش که طی چند هفته گذشته نیز ابعاد متفاوتی از تغییر و تحولات بازار فروش را به جهت اتفاقات اجتماعی اخیر تجربه کرد و در جهتی پیش رفت که می‌تواند برای فعالان این عرصه دربرگیرنده تجربه های قابل توجهی باشد.

آنچه می خوانید معرفی اجمالی از آلبوم ها و محصولات موسیقایی است که در بهمن سال ۱۴۰۴ پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

«از صدای سخن عشق» ؛ یک گفتگوی کوتاه درباره تجربه های انسانی

«از صدای سخن عشق» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند فروش مجازی آثار موسیقایی است که با هنرمندی افشار نامور و علی امجدی در دسترس شنوندگان و علاقه مندان موسیقی بی کلام قرار گرفته است.

«آخشام ماهنیسی» از توفیق قلی اف، «سنه ده قالماز» از توفیق قلی اف، «آی قیز» از جهانگیر جهانگیراف، «آنا» از جهانگیر جهانگیراف، «قوربان اولدوغوم» از اشرف عباس اف، «آیرلیق» از علی سلیمی، «ایلک محبت» از قمبر حسینلی، «نوکتورن» از فیکرت امیراف، «رقص» از فیکرت امیراف عنوان قطعاتی هستند که در این پروژه موسیقایی گنجانده شده اند.

افشار نامور نوازنده تار، علی امجدی نوازنده گیتار، سوان گاسپاریان نوازنده گیتارباس، میلاد کریمی ضبط، میکس و مسترینگ بخشی از عوامل پروژه «از صدای سخن عشق» را تشکیل می دهند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم نیز آمده است: «به پندار ما موسیقی قِسمی گفتگو است. خواه گفتگویی با خود در درون، خواه گفتگویی با دیگری (شنونده) یا گفتگوی ما اجراگران با یکدیگر به میانجیِ سازهایمان. ما این گفتگوی موسیقایی را به زیبایی و حقیقت نزدیک‌تر می‌دانیم تا گفتگو به زبان‌های جسمانی‌مان، که این یک زبانِ سر است و آن دیگر زبانِ جان. آغازگاه این اثر نیز در حقیقت چنین گفتگویی بوده است که اندک‌اندک بال و پر یافته و به مجموعه‌ای بدل شده که اکنون پیشِ روی دارید.

در این گفتگوی کوتاه رجوع کرده‌ایم به والاترین و اصیل‌ترین تجارب انسانی، از نغمه و لالایی مادر تا نجوای اولین عشق، از جدائی، حسرت و شکست تا شادمانی؛ پیشکش به تمام عاشقان زیبایی و حقیقت.»

«سالن ۴»؛ شنیدن موسیقی یک فیلم معمایی که متفاوت است

آلبوم موسیقی متن فیلم سینمایی «سالن ۴» به کارگردانی حسین ترک جوش که طی ماه‌های گذشته در سینماهای تهران و شهرهای دیگر کشور اکران شده بود، در قالب یک بسته موسیقایی عرضه شده در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار شنوندگان قرار گرفت.

در این اثر که به آهنگسازی پارسا موسی زاده منتشر شده است، بهزاد موسی زاده، بنیامین وزیر دستیاران آهنگساز، میلاد کاظمی نوازنده ویولن و ویولن، عسل کاظمی نوازنده پیانو و بنیامین وزیر میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

پارسا موسی‌زاده از جمله آهنگسازان جوان عرصه موسیقی سینما و تئاتر است که فعالیت حرفه‌ای خود را با ساخت موسیقی برای فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و سپس به‌عنوان آهنگساز فیلم سینمایی «سالن ۴» شناخته شد.

از دیگر تجربه‌های هنری او می‌توان به همکاری در پروژه‌های مطرحی همچون سریال «جان‌سخت» و تئاتر «ببر سفید بنگال در باغ‌وحش» و اخیرا سریال «بِرِتا» اشاره کرد.

سبک اصلی موسیقی پارسا موسی‌زاده ترکیبی از نئوکلاسیک، ارکسترال و مینیمال است؛ فضایی که به او امکان می‌دهد با زبان موسیقی، احساسات و روایت‌های تازه‌ای را در آثار سینمایی و نمایشی به تصویر بکشد.

«اینجا ایران است»؛ عرض ارادت به ایران و ایرانی با ۴۱ خواننده

آلبوم «اینجا ایران است» هم با صدای ۴۱ خواننده کشورمان در اختتامیه چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر رونمایی شد.

این آلبوم که با حمایت دفتر امور موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده است، دربرگیرنده ۴۱ اثر موسیقی پاپ با صدای ۴۱ خواننده است که برخی از این خوانندگان، اسامی شناخته‌شده‌تری دارند و مردم با آنها آشنا هستند و بخشی دیگر از خوانندگان، جوانان آتیه‌داری هستند که در آینده بیشتر شناخته می‌شوند.

دفتر امور موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از جنگ ۱۲روزه و حضور هنرمندان موسیقی در این جریان، حمایت از تولید قطعاتی با موضوع «ایران» و با محتوای آثاری پیرامون اتحاد و انسجام ملی را آغاز کرد.

مراحل تولید این آلبوم به پایان رسیده و قرار است در اختتامیه چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر رونمایی و در بازار موسیقی عرضه شود.

چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۲۰ تا ۲۶ بهمن امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با حمایت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.