ویتامین D طول عمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز تودی، یک مطالعه نشان داد که ویتامین D ممکن است اثرات ضد سرطانی داشته باشد که میتواند به کاهش خطر سرطان روده بزرگ کمک کند.
یک تحقیق دیگر نشان میدهد که ویتامین D ممکن است به افزایش طول عمر و کُند شدن روند پیری کمک کند.
مطالعه اخیر سوم نیز نشان میدهد که ویتامین D ممکن است خطر ابتلا به حمله قلبی دوم را به شدت کاهش دهد.
ویتامین D هورمونی است که برای انواع عملکردهای بدن مانند پاسخهای ایمنی و تنظیم التهاب ضروری است.
این ویتامین به طور طبیعی در برخی غذاها وجود دارد، به برخی دیگر اضافه میشود و به عنوان یک مکمل غذایی در دسترس است. پوست همچنین در پاسخ به قرار گرفتن در معرض آفتاب، ویتامین D تولید میکند.
با این حال، کمبود ویتامین D یکی از شایعترین کمبودهای تغذیهای در سراسر جهان است.
میزان توصیه شده روزانه برای اکثر افراد حدود ۱۵ میکروگرم یا ۲۰۰۰ واحد بینالمللی است. با این حال، توجه به این نکته مهم است که مصرف بیش از حد ویتامین D نیز میتواند مضر باشد.
بررسی اخیر از ۵۰ مطالعه و بیش از ۱ میلیون شرکتکننده نشان میدهد که ویتامین D ممکن است به کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ و همچنین بهبود بقای این بیماری کمک کند.
این بررسی نشان داد که سطح بالاتر ویتامین D با کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مرتبط است. علاوه بر این، در میان مبتلایان به سرطان روده بزرگ، سطح بالاتر ویتامین D با بهبود بقا و کاهش مرگ و میر مرتبط بود.
نویسندگان این بررسی اظهار داشتند که ویتامین D به سیستم ایمنی بدن کمک میکند و ممکن است به کاهش التهاب کمک کند.
ویتامین D میتواند به کند شدن روند پیری کمک کند. تلومرها توالیهای تکراری DNA را توصیف میکنند که از انتهای کروموزومها محافظت میکنند و از آسیب دیدن آنها جلوگیری میکنند. طول تلومر با افزایش سن کوتاه میشود و کوتاه شدن تلومر با بیماریهای مرتبط با سن مرتبط است.
مطالعهای که در ژوئیه ۲۰۲۵ منتشر شد، نشان داد که مکمل ویتامین D میتواند طول تلومرها را در گلبولهای سفید خون حفظ کند، که ممکن است به کند شدن پیری بیولوژیکی کمک کند.
مکملهای D۳ به محافظت در برابر حمله قلبی دوم کمک می کنند. تحقیقات قبلی ارتباط بین سطح پایین ویتامین D و سلامت ضعیف قلب و عروق را نشان داده است و اکنون یک مطالعه جدیدتر نشان میدهد که مکمل ویتامین D۳ ممکن است به کاهش چشمگیر خطر حمله قلبی دوم کمک کند.
