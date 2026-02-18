۸.۵ درصد از کل مسمومیت ها مربوط به مواد شوینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق انوری کارشناس مسئول فرآوردههای آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو گفت: بررسیها نشان میدهد ۸.۵ درصد از کل مسمومیتهای ثبتشده در کشور مربوط به مواد شوینده و شیمیایی است که بخش قابلتوجهی از آن به مصرف نادرست و بدون آگاهی این فرآوردهها بازمیگردد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده نابجا و غیراصولی از مواد شوینده و پاککنندههای شیمیایی میتواند پیامدهای جدی و گاه جبرانناپذیر به همراه داشته باشد، افزود: رعایت اصول ایمنی در زمان مصرف این مواد نقش مؤثری در پیشگیری از مسمومیتها، بهویژه در کودکان و سالمندان دارد.
این کارشناس مسئول توصیه کرد: از نگهداری مواد شوینده در کمدهای زیر سینک ظرفشویی پرهیز شود، چرا که این اقدام خطر مسمومیت در کودکان نوپا و کنجکاو را افزایش میدهد. همچنین مواد شوینده باید همواره در ظروف اصلی خود نگهداری شوند تا از بروز اشتباه در مصرف، بهخصوص برای کودکان و سالمندان، جلوگیری شود.
انوری ادامه داد: هنگام استفاده از مواد شوینده، تأمین تهویه مناسب و باز گذاشتن پنجرهها ضروری است و استفاده از ماسک توصیه میشود. از مخلوط کردن مواد شوینده بهطور جدی باید خودداری کرد، چرا که این کار میتواند منجر به تولید گازهای خطرناک، مسمومیتهای شدید تنفسی و حتی آسیبهای برگشتناپذیر ریوی شود.
وی افزود: در صورت تماس اتفاقی مواد شوینده با پوست یا چشم، باید بلافاصله محل تماس با آب فراوان شستوشو داده شود و در صورت تداوم علائم، مراجعه سریع به مراکز درمانی ضرورت دارد.
نظر شما