به گزارش خبرنگار مهر، «از صدای سخن عشق» عنوان یکی از تازه ترین محصولات منتشر شده در فرآیند فروش مجازی آثار موسیقایی است که با هنرمندی افشار نامور و علی امجدی در دسترس شنوندگان و علاقه مندان موسیقی بی کلام قرار گرفته است.

«آخشام ماهنیسی» از توفیق قلی اف، «سنه ده قالماز» از توفیق قلی اف، «آی قیز» از جهانگیر جهانگیراف، «آنا» از جهانگیر جهانگیراف، «قوربان اولدوغوم» از اشرف عباس اف، «آیرلیق» از علی سلیمی، «ایلک محبت» از قمبر حسینلی، «نوکتورن» از فیکرت امیراف، «رقص» از فیکرت امیراف عنوان قطعاتی هستند که در این پروژه موسیقایی گنجانده شده اند.

افشار نامور نوازنده تار، علی امجدی نوازنده گیتار، سوان گاسپاریان نوازنده گیتارباس، میلاد کریمی ضبط، میکس و مسترینگ بخشی از عوامل پروژه «از صدای سخن عشق» را تشکیل می دهند.

در توضیحات تکمیلی این آلبوم نیز آمده است:

«به پندار ما موسیقی قِسمی گفتگو است. خواه گفتگویی با خود در درون، خواه گفتگویی با دیگری (شنونده) یا گفتگوی ما اجراگران با یکدیگر به میانجیِ سازهایمان.

ما این گفتگوی موسیقایی را به زیبایی و حقیقت نزدیک‌تر می‌دانیم تا گفتگو به زبان‌های جسمانی‌مان، که این یک زبانِ سر است و آن دیگر زبانِ جان.

آغازگاه این اثر نیز در حقیقت چنین گفتگویی بوده است که اندک‌اندک بال و پر یافته و به مجموعه‌ای بدل شده که اکنون پیشِ روی دارید.

در این گفتگوی کوتاه رجوع کرده‌ایم به والاترین و اصیل‌ترین تجارب انسانی، از نغمه و لالایی مادر تا نجوای اولین عشق، از جدائی، حسرت و شکست تا شادمانی؛ پیشکش به تمام عاشقان زیبایی و حقیقت.»