به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: در این ایستگاه ۲۰ دستگاه استند شارژ سریع با توان ۲۴۰ کیلووات جهت شارژ ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برقی در ۹ ساعت شبانه روز و ۹۶۰ دستگاه تاکسی برقی در ۱۲ ساعت روزانه نصب و راهاندازی شده و بهزودی در اختیار ناوگان حملونقل عمومی قرار خواهد گرفت. این مجموعه یکی از ایستگاههای مهم شارژ سریع اتوبوسها و تاکسیهای برقی در تهران به شمار میرود و گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حملونقل پاک شهری است.
مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: بهرهبرداری از این ایستگاه میتواند نقش چشمگیری در تسهیل استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلودگی هوای پایتخت داشته باشد.
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