  1. جامعه
  2. شهری
۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۲۲

ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیان‌شهر آماده بهره‌برداری شد

ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیان‌شهر آماده بهره‌برداری شد

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از آماده‌سازی ایستگاه شارژ خودروهای برقی کیانشهر، برای بهره‌برداری در اسفندماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر اختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: در این ایستگاه ۲۰ دستگاه استند شارژ سریع با توان ۲۴۰ کیلووات جهت شارژ ۱۲۰ دستگاه اتوبوس برقی در ۹ ساعت شبانه روز و ۹۶۰ دستگاه تاکسی برقی در ۱۲ ساعت روزانه نصب و راه‌اندازی شده و به‌زودی در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی قرار خواهد گرفت. این مجموعه یکی از ایستگاه‌های مهم شارژ سریع اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در تهران به شمار می‌رود و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک شهری است.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تأکید کرد: بهره‌برداری از این ایستگاه می‌تواند نقش چشمگیری در تسهیل استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلودگی هوای پایتخت داشته باشد.

کد مطلب 6750232

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها