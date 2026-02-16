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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۳۵

شرکت ۲۴۰۰ دانش‌آموز لرستانی در آزمون‌های المپیادهای علمی

شرکت ۲۴۰۰ دانش‌آموز لرستانی در آزمون‌های المپیادهای علمی

خرم‌آباد - رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش‌وپرورش لرستان از شرکت دو هزار و ۴۳۲ دانش‌آموز این استان در آزمون‌های المپیادهای علمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیرانوند در سخنانی از برگزاری آزمون‌های المپیادهای علمی دانش‌آموزی در ۱۴ رشته تخصصی هم‌زمان با نیمه دوم بهمن‌ماه خبر داد.

وی گفت: آزمون‌های مرحله اول المپیادهای علمی دانش‌آموزی با حضور دو هزار و ۴۳۲ دانش‌آموز پایه‌های دهم و یازدهم در سطح استان برگزار شد.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها در چهار حوزه آزمون، افزود: این دوره از المپیادها باهدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان در ۱۴ رشته تخصصی شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، کامپیوتر، سواد رسانه، جغرافیا، ادبیات، نجوم و اخترفیزیک، هوش مصنوعی، مدیریت و اقتصاد حکمرانی، علوم و فناوری نانو و سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی در محیطی سالم و امن برگزار شد.

بیرانوند با بیان اینکه المپیادهای علمی دانش‌آموزی به‌عنوان مهم‌ترین رویداد علمی کشور بستر مناسبی برای شکوفایی خلاقیت‌ها است، تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه باشگاه دانش‌پژوهان جوان، پذیرفته‌شدگان مرحله اول پس از اعلام نتایج در دهه سوم اسفندماه، به مرحله دوم راه خواهند یافت و در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به رقابت خواهند پرداخت.

وی با اشاره به امتیازات ویژه برگزیدگان این المپیادها، تصریح کرد: افراد راه‌یافته به مراحل پایانی و مدال‌آوران از امتیازات ویژه نخبگان برخوردار خواهند شد که این امتیازات شامل تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در حوزه‌های تحصیلی، پژوهشی و نظام‌وظیفه تخصصی می‌شود.

کد مطلب 6750251

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