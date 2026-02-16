به گزارش خبرگزاری مهر، بیرانوند در سخنانی از برگزاری آزمونهای المپیادهای علمی دانشآموزی در ۱۴ رشته تخصصی همزمان با نیمه دوم بهمنماه خبر داد.
وی گفت: آزمونهای مرحله اول المپیادهای علمی دانشآموزی با حضور دو هزار و ۴۳۲ دانشآموز پایههای دهم و یازدهم در سطح استان برگزار شد.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزشوپرورش لرستان با اشاره به برگزاری این رقابتها در چهار حوزه آزمون، افزود: این دوره از المپیادها باهدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، ایجاد فضای رقابتی سالم و ارتقای سطح علمی دانشآموزان در ۱۴ رشته تخصصی شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیستشناسی، زمینشناسی، کامپیوتر، سواد رسانه، جغرافیا، ادبیات، نجوم و اخترفیزیک، هوش مصنوعی، مدیریت و اقتصاد حکمرانی، علوم و فناوری نانو و سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در محیطی سالم و امن برگزار شد.
بیرانوند با بیان اینکه المپیادهای علمی دانشآموزی بهعنوان مهمترین رویداد علمی کشور بستر مناسبی برای شکوفایی خلاقیتها است، تصریح کرد: بر اساس شیوهنامه باشگاه دانشپژوهان جوان، پذیرفتهشدگان مرحله اول پس از اعلام نتایج در دهه سوم اسفندماه، به مرحله دوم راه خواهند یافت و در اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به رقابت خواهند پرداخت.
وی با اشاره به امتیازات ویژه برگزیدگان این المپیادها، تصریح کرد: افراد راهیافته به مراحل پایانی و مدالآوران از امتیازات ویژه نخبگان برخوردار خواهند شد که این امتیازات شامل تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در حوزههای تحصیلی، پژوهشی و نظاموظیفه تخصصی میشود.
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