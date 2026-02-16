۱۲۵ زندانی جرایم غیر عمد در استان هرمزگان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی ۱۲۵ زندانی جرایم غیرعمد با بدهی افزون بر چهارهزار میلیارد ریال از ابتدای سال جاری خبر داد.
وی افزود: ۷۳ نفر از این زندانیان به دلیل محکومیت مهریه و نفقه، ۵۰ نفر به دلیل بدهی مالی و ۲ نفر به دلیل عدم توانایی پرداخت دیه در زندان بودند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۳۲۸ میلیارد ریال از این مبلغ توسط شاکیان بخشیده شد، اظهار کرد: بیش از سه هزار و ۳۸۷ میلیارد ریال از بدهی این افراد نیز با پذیرش اعسار از سوی مراجع قضایی استان هرمزگان قسط بندی شد و ۱۰۷ میلیارد ریال از بدهی آنها نیز توسط ستاد دیه استان پرداخت شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان ادامه داد: ۴۸ میلیارد ریال از مبلغ محکومیت این زندانیان از طریق اعطای تسهیلات توسط بانکهای عامل پرداخت شده و ۱۹۱ میلیارد ریال نیز از سایر منابع تأمین شده است.
قهرمانی توضیح داد: علاوه بر این افراد، در خصوص بدهی ۷۵ نفر دیگر از زندانیان جرایم غیر عمد نیز هماکنون ضمن تشکیل پرونده از سوی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان استان هرمزگان، پیگیریهای لازم انجام شده است.
وی در ادامه تأکید کرد: مردم متدین و نوع دوست استان هرمزگان همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پیشقدم بودهاند و در مناسبتهای مختلف زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از این زندانیان و بازگشت آنها به آغوش خانوادههایشان را فراهم میسازند.
رئیس هیأت امنای ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند هرمزگان ادامه داد: با توجه به اعتقادات مذهبی و روحیه نوعدوستی مردم استان هرمزگان، این استان از ظرفیت بسیار خوب و قابل توجهی برای مساعدت به زندانیان و خانوادههای آنها برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی مسئولان ستاد دیه و اداره کل زندانهای استان هرمزگان در وهله نخست، این ظرفیت فرهنگی احصا و بهدرستی در جهت حل مشکلات زندانیان و خانوادههای آنها بهکار گرفته شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، تبیین مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانوادههای آنها برای خیرین را در جهت اقناعسازی بهمنظور جلب مساعدت هر چه بیشتر مردم، یک ضرورت دانست و ابراز امیدواری کرد: ستاد دیه استان بتواند به کمک خیران و نیکوکاران هرمزگانی در جهت افزایش مشارکتهای مردمی به موفقیتهای بیشتری دست یابد.
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