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۲۱ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد؛

آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با ۸۹ میلیارد تومان بدهی در هرمزگان

آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با ۸۹ میلیارد تومان بدهی در هرمزگان

بندرعباس - رئیس کل دادگستری هرمزگان از آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد این استان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شده‌اند. از این تعداد ۲۰ نفر به دلیل محکومیت مهریه و نفقه و سه نفر به دلیل بدهی مالی در زندان بودند.

قهرمانی بدهی این افراد را ۸۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ۱۶۹ میلیارد ریال از این مبلغ توسط شاکیان بخشیده شده است. ۷ میلیارد ریال از بدهی این افراد توسط ستاد دیه و ۷۱۴ میلیارد ریال هم از سایر منابع تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت: استان هرمزگان از ظرفیت مردمی خوب و قابل توجهی برای مساعدت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها برخوردار است که در وهله اول ضرورت دارد این ظرفیت احصاء و به‌درستی در جهت حل مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها به‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم هرمزگان همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پیشقدم بوده‌اند و در مناسبت‌های مختلف زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از این زندانیان و بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم می‌سازند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، تبیین مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها را برای خیرین در جهت اقناع‌سازی به‌منظور مساعدت یک ضرورت دانست و ابراز امیدواری کرد، ستاد دیه استان بتواند به کمک خیران و نیکوکاران هرمزگانی در جهت جلب و سازماندهی مشارکت‌های مردمی به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.

کد مطلب 5834764

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