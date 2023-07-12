آزادی ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد با ۸۹ میلیارد تومان بدهی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۲۳ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شده‌اند. از این تعداد ۲۰ نفر به دلیل محکومیت مهریه و نفقه و سه نفر به دلیل بدهی مالی در زندان بودند.

قهرمانی بدهی این افراد را ۸۹۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: ۱۶۹ میلیارد ریال از این مبلغ توسط شاکیان بخشیده شده است. ۷ میلیارد ریال از بدهی این افراد توسط ستاد دیه و ۷۱۴ میلیارد ریال هم از سایر منابع تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه اظهار داشت: استان هرمزگان از ظرفیت مردمی خوب و قابل توجهی برای مساعدت به زندانیان و خانواده‌های آن‌ها برخوردار است که در وهله اول ضرورت دارد این ظرفیت احصاء و به‌درستی در جهت حل مشکلات زندانیان و خانواده‌های آن‌ها به‌کار گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: مردم هرمزگان همواره در جهت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد پیشقدم بوده‌اند و در مناسبت‌های مختلف زمینه آزادی تعداد قابل توجهی از این زندانیان و بازگشت آن‌ها به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم می‌سازند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، تبیین مشکلات زندانیان جرایم غیرعمد و خانواده‌های آن‌ها را برای خیرین در جهت اقناع‌سازی به‌منظور مساعدت یک ضرورت دانست و ابراز امیدواری کرد، ستاد دیه استان بتواند به کمک خیران و نیکوکاران هرمزگانی در جهت جلب و سازماندهی مشارکت‌های مردمی به موفقیت‌های بیشتری دست یابد.