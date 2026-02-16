به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در صنعت ساختمان و تأسیسات، سیستم‌های تهویه نقش اساسی در کیفیت زندگی، سلامت محیط و بهره‌وری انرژی دارند. یکی از مهم‌ترین اجزای این سیستم‌ها، دریچه‌های هوا و تجهیزات توزیع جریان هوا هستند؛ محصولاتی که هم عملکرد فنی و هم زیبایی بصری فضا را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. در ایران، شرکت‌های محدودی توانسته‌اند طی دهه‌ها فعالیت مداوم، جایگاهی پایدار در این حوزه به دست آورند. شرکت صنعتی رحمتی یکی از همین مجموعه‌هاست که با بیش از چند دهه تجربه، به عنوان تولیدکننده انواع دریچه‌های هوا و تجهیزات تهویه ساختمانی و صنعتی شناخته می‌شود.

تاریخچه و شکل‌گیری شرکت رحمتی

شرکت صنعتی رحمتی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۵ در قالب یک کارگاه صنعتی آغاز کرد. در آن زمان، تمرکز اصلی مجموعه بر تولید دریچه‌های تنظیم هوا، دریچه‌های صنعتی و محصولات دکوراتیو مرتبط با سیستم‌های تهویه بود. با گذشت زمان و توسعه صنعت ساختمان در ایران، این شرکت توانست دامنه محصولات و خدمات خود را گسترش دهد و به یکی از تولیدکنندگان فعال در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی کشور تبدیل شود.

از همان سال‌های نخست، حضور در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و همچنین فعالیت در حوزه صادرات، بخشی از مسیر رشد شرکت را تشکیل داد. این تجربه‌ها باعث شد مجموعه بتواند نیازهای متنوع بازار داخلی و منطقه‌ای را شناسایی کرده و محصولات خود را متناسب با استانداردهای فنی و کیفی ارتقا دهد.

حوزه فعالیت و محصولات کارخانه رحمتی

شرکت رحمتی در زمینه تولید انواع تجهیزات توزیع هوا و تهویه فعالیت دارد. محصولات این مجموعه طیف گسترده‌ای از نیازهای ساختمانی و صنعتی را پوشش می‌دهد و شامل موارد زیر است:

انواع دریچه‌ هوا (سقفی، دیواری، خطی، تایلی و کولری)

دریچه‌های فن‌کویل و داکت اسپلیت

دریچه‌های بازدید و کناف

دمپرهای تنظیم هوا

پلنیوم باکس

کلاهک‌های دودکش

دریچه‌های دکوراتیو و صنعتی

این تنوع محصولات باعث شده شرکت بتواند در پروژه‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و حتی بیمارستانی حضور داشته باشد و نیازهای مختلف طراحان و مهندسان تأسیسات را پوشش دهد.

مدیریت و رویکرد حرفه‌ای شرکت صنعتی رحمتی

مدیریت مجموعه با هدایت محمدرضا رحمتی تلاش کرده است با تکیه بر تجربیات چند دهه فعالیت، دانش فنی و سرمایه انسانی متخصص، جایگاه شرکت را در صنعت تهویه و ساختمان تثبیت کند. استفاده از فناوری‌های به‌روز، رعایت استانداردهای کیفی و توجه به نیاز مشتریان از مهم‌ترین اصول مدیریتی این شرکت به شمار می‌رود.

در همین راستا، شرکت صنعتی رحمتی علاوه بر تولید، خدماتی مانند فروش، نصب و پشتیبانی پس از فروش را نیز ارائه می‌دهد. این رویکرد باعث شده مشتریان بتوانند از مرحله انتخاب محصول تا اجرای پروژه و خدمات پس از آن، از یک مجموعه واحد خدمات دریافت کنند.

آمار و دستاوردها؛ تصویری از رشد و اعتماد بازار

در طول سال‌ها فعالیت مستمر، شرکت صنعتی رحمتی توانسته است با تکیه بر تجربه، کیفیت تولید و توسعه بازار، جایگاه قابل‌توجهی در صنعت تجهیزات تهویه و دریچه‌های هوا به دست آورد. نگاهی به آمار عملکرد این مجموعه، نشان‌دهنده مسیر رشد پایدار و اعتماد مشتریان به محصولات آن است:

تولید و عرضه بیش از ۴۰۰ نوع محصول متنوع در حوزه دریچه‌های هوا و تجهیزات توزیع هوا

همکاری با بیش از ۲۰۰۰ مشتری در پروژه‌های ساختمانی، اداری، تجاری و صنعتی

حضور در پروژه‌ها و همکاری‌های بین‌المللی و تأمین تجهیزات برای بازارهای خارج از کشور

این نتایج بیانگر گستردگی فعالیت، ظرفیت تولید و میزان اعتماد کارفرمایان و مهندسان به این مجموعه در طول سال‌های فعالیت آن است. تداوم همکاری مشتریان و حضور در پروژه‌های بزرگ، نشان می‌دهد که کیفیت محصولات و خدمات ارائه‌شده توانسته نیازهای متنوع بازار را پاسخ دهد و نام رحمتی را به عنوان یکی از تولیدکنندگان فعال در حوزه دریچه‌های هوا تثبیت کند.

گواهینامه‌ها و افتخارات؛ پشتوانه‌ای برای اعتماد مشتریان

در کنار تجربه عملی و حضور در پروژه‌های متعدد، شرکت صنعتی رحمتی با دریافت گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌های رسمی، توانسته اعتبار حرفه‌ای خود را در صنعت تجهیزات تهویه و دریچه‌های هوا تثبیت کند. این دستاوردها نشان‌دهنده توجه مجموعه به استانداردهای کیفی، رضایت مشتریان و توسعه مستمر فعالیت‌هاست.

از جمله مهم‌ترین گواهینامه‌ها و افتخارات این مجموعه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

دارنده گواهینامه‌های بین‌المللی ISO ۹۰۰۱ در مدیریت کیفیت و ISO ۱۰۰۰۴ در سنجش رضایت مشتری

دارای پروانه کسب از اتحادیه آلومینیوم‌کاران تهران بزرگ به شماره ۸۸-۵۸۱

ثبت رسمی شرکت با نام تجاری رحمتی به شماره ثبت ۳۱۷۴۱۵

دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه بین‌المللی مصالح و تجهیزات ساختمانی

دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم مسکن و شهرسازی

دریافت لوح تقدیر از نمایشگاه بین‌المللی تأسیسات ساختمانی به دلیل تنوع محصولات

دریافت لوح تقدیر و تشکر بابت کیفیت محصولات از بیمارستان‌های دولتی و خصوصی

عضویت در اتحادیه انجمن مسکن و انبوه‌سازان تهران بزرگ و سایر نهادهای مرتبط

مجموعه این گواهینامه‌ها و تقدیرنامه‌ها نشان می‌دهد که رحمتی علاوه بر تولید محصولات متنوع و باکیفیت، همواره تلاش کرده استانداردهای حرفه‌ای و رضایت مشتریان را در سطح بالایی حفظ کند. چنین پشتوانه‌ای باعث شده این برند در میان کارفرمایان، مهندسان و فعالان صنعت ساختمان به عنوان مجموعه‌ای قابل‌اعتماد و حرفه‌ای شناخته شود.

نوآوری در تولید انواع دریچه تهویه

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شرکت صنعتی رحمتی، تمرکز بر کیفیت و نوآوری در تولید است. این مجموعه تلاش کرده با استفاده از مواد اولیه مناسب، فناوری‌های روز و نیروی انسانی متخصص، محصولاتی تولید کند که علاوه بر دوام و عملکرد فنی مناسب، از نظر ظاهری نیز با طراحی‌های مدرن سازگار باشند.

همچنین تحویل سریع سفارش‌ها، قیمت‌گذاری رقابتی و توجه به نیاز مشتریان از جمله اصولی است که در سیاست‌های تولید و فروش این شرکت دیده می‌شود. به همین دلیل بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و صنعتی، این مجموعه را به عنوان تأمین‌کننده تجهیزات تهویه انتخاب می‌کنند.

حضور کارخانه رحمتی در پروژه‌های ساختمانی و صنعتی

در طول سال‌های فعالیت، شرکت صنعتی رحمتی در پروژه‌های مختلف ساختمانی در سراسر کشور حضور داشته است. این پروژه‌ها شامل ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، مراکز درمانی و پروژه‌های صنعتی می‌شود. تجربه حضور در چنین پروژه‌هایی باعث شده مجموعه بتواند محصولات خود را با شرایط مختلف اقلیمی و فنی تطبیق دهد و استانداردهای اجرایی بالاتری را دنبال کند.

علاوه بر بازار داخلی، فعالیت در حوزه صادرات نیز بخشی از برنامه‌های شرکت بوده است. صادرات محصولات تهویه به کشورهای منطقه نشان‌دهنده توان تولید و کیفیت محصولات این مجموعه در سطح رقابتی است.

مشتری‌مداری و ارزش‌های سازمانی

یکی از محورهای اصلی فعالیت شرکت رحمتی، مشتری‌مداری است. این مجموعه با تمرکز بر سه اصل «اعتبار، اعتماد و کیفیت» تلاش کرده رابطه‌ای پایدار با مشتریان خود ایجاد کند. ارائه محصولات باکیفیت، تحویل به‌موقع و قیمت مناسب از جمله عواملی است که در افزایش رضایت مشتریان نقش داشته است.

در کنار این موارد، توجه به نوآوری، بهبود مستمر محصولات و حضور در نمایشگاه‌های صنعتی نیز از جمله اقدامات شرکت برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در بازار است.

نقش شرکت رحمتی در صنعت تهویه ایران

در صنعت تأسیسات ساختمان، وجود تولیدکنندگان داخلی با تجربه و توان فنی بالا اهمیت زیادی دارد. شرکت‌هایی مانند رحمتی با تولید تجهیزات تهویه در داخل کشور، نقش مهمی در تأمین نیاز بازار، کاهش وابستگی به واردات و توسعه فناوری‌های بومی ایفا می‌کنند.

همچنین حضور چنین شرکت‌هایی باعث می‌شود مهندسان و کارفرمایان بتوانند محصولات موردنیاز خود را با قیمت مناسب‌تر و خدمات پس از فروش در دسترس تهیه کنند. این موضوع در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و صنعتی اهمیت ویژه‌ای دارد.

چشم‌انداز آینده مجموعه رحمتی

با توجه به رشد صنعت ساختمان و افزایش توجه به کیفیت هوای داخلی، انتظار می‌رود تقاضا برای تجهیزات تهویه و دریچه‌های هوا همچنان افزایش یابد. شرکت صنعتی رحمتی با تکیه بر تجربه چند دهه فعالیت، توسعه خطوط تولید و توجه به نوآوری، می‌تواند نقش مهمی در پاسخگویی به این نیازها داشته باشد.

تمرکز بر ارتقای کیفیت محصولات، گسترش بازارهای صادراتی، توسعه نمایندگی‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید از جمله عواملی است که می‌تواند مسیر آینده این مجموعه را شکل دهد.

دریچه سازی رحمتی؛ انتخابی مطمئن برای پروژه‌های ساختمانی و صنعتی

شرکت صنعتی رحمتی از سال ۱۳۵۵ در حوزه تولید دریچه‌های هوا و تجهیزات تهویه فعالیت دارد و با تکیه بر تجربه، تنوع محصولات و کیفیت ساخت، به یکی از تولیدکنندگان شناخته‌شده این صنعت تبدیل شده است.

تمرکز بر نوآوری، توسعه تولید و پاسخ‌گویی به نیاز پروژه‌های ساختمانی و صنعتی باعث شده این مجموعه همچنان به‌عنوان تأمین‌کننده‌ای قابل‌اعتماد در بازار تجهیزات تهویه شناخته شود.

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